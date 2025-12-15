彰化一所高職驚傳嚴重霸凌案件！一名高三女學生竟對同學進行多項惡劣行徑，包括將穢物塗抹在受害者的課桌及書包上，更將馬桶沖水裝瓶冒充礦泉水給對方飲用。整個過程全被錄下並在網路瘋傳，引起軒然大波。校方在事發隔日啟動校園霸凌處理機制，警方也持續關注案情發展。據了解，加害人與被害人從高一至今皆為同班同學，校方強調受害學生目前仍正常就學，將持續提供輔導機制。

高職霸凌惡行全都錄！穢物塗桌面與包包還裝馬桶水，同班女慘受害。(圖／民眾提供)

校園霸凌事件再度引發社會關注，彰化一所高職發生嚴重霸凌案件，一名高三女學生對同班同學進行惡劣行為，包括將穢物塗抹在受害同學的課桌及書包上，更將馬桶沖水裝入瓶中冒充礦泉水給對方飲用。這起事件經由自拍影片在網路上流傳後引起關注，校方在事發隔日得知消息後立即通報並啟動校園霸凌處理機制，警方也持續關注案情發展。

廣告 廣告

霸凌者將蹲式馬桶沖水時的水裝入瓶中，隨後受害同學毫不知情地喝下這瓶水。(圖／民眾提供)

這起霸凌事件發生於12月11日，網路上流傳的影片清楚記錄了整個霸凌過程。影片中可見一名女學生拿著衛生紙在教室桌面上塗抹不明物質，接著又用同樣的方式擦拭同學的包包。更令人震驚的是，影片還顯示霸凌者將蹲式馬桶沖水時的水裝入瓶中，隨後受害同學毫不知情地喝下這瓶水。警方透過網路巡邏發現了這段影片。

網路上流傳的影片清楚記錄了整個霸凌過程。(圖／TVBS)

北斗偵查隊副隊長陳昱升表示，這起案件屬於校園內的校安事件，分局會持續關注案情發展，如有違反少年事件處理法等相關法令之行為，將依法偵處。根據了解，被害人與加害人從高一到高三一直都是同班同學。對於雙方之間可能存在的恩怨，校方並未多加說明，僅表示已經進行通報並啟動校園霸凌處理機制。校方強調，目前受害學生仍繼續正常就學，學校也會持續關心了解並提供相關的輔導機制。

校方並未多加說明，僅表示已經進行通報並啟動校園霸凌處理機制。(圖／TVBS)

校方進一步說明，處理小組中有半數委員將來自教育部的生對生霸凌事件專業調和和調查委員調查人員庫，將依規定公正進行處理程序。截至目前為止，警方尚未接獲被害人報案。這起事件再次引發社會對校園霸凌問題的重視，以及對校園安全環境的關注。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

監視器曝光！布朗大學槍擊案黑衣男犯案後離校

獨／男放學時間襲童 遭控5分鐘前對其他家長「掐脖」

高職女學生「撞到肩膀」慘遭剪髮！ 拖行三層樓全身瘀青 父親心碎了

京都產業大學疑有熊出沒！報警找嘸 校方仍發禁令「禁用體育場」

