高股息不再是首選 台股ETF資金風向正式轉向市值型

〔記者李靚慧／台北報導〕台股與全球股市維持高檔之際，ETF資金動向已出現轉向。數據顯示，不但台灣股票型ETF資金自2025年第3季起全面呈現淨流出，分析台股ETF規模成長結構，2025年市場投資風向出現明顯轉變，市值型ETF成為最大受益者。根據統計，台股ETF總規模在2025年持續擴大，全年規模成長超過9,000億元，其中超過7成來自市值型ETF，顯示投資人偏好已與過往明顯不同。

根據凱基證券發布的「2025年第4季ETF季報」，2025年第3季台灣股票型ETF資金全面呈現淨流出，不論是一般台股型、台股高股息ETF，或跨國股票型ETF，資金均同步撤出，顯示投資人對股市追價態度轉趨保守。

廣告 廣告

依資產類別觀察，「台灣股票型 ETF(不含高股息)」在第2季仍有高達998億元淨流入，第3季則反轉為淨流出793億元；「台灣高股息ETF」第2季淨流入689億元，第3季也轉為371億元淨流出，顯示即使是具防禦屬性的高股息產品，在美國川普政策不確定因素下，資金仍選擇逢高減碼。「跨國股票型ETF」資金撤出幅度同樣明顯，第2季小幅淨流出12億元，第3季則擴大至792億元淨流出，反映在全球股市高檔震盪、美國政策不確定性仍存下，投資人對海外股市配置趨於謹慎。

不過，2025年全年台股ETF規模仍持續成長，但投資人偏好明顯轉變，根據統計，2025年台股ETF總規模全年成長超過9,000億元，其中超過7成的增量來自市值型ETF，顯示投資人偏好已與過往明顯不同。

回顧2024年底，台股ETF規模約2.72兆元，當時以高股息ETF為主，占比高達68%，市值型及其他類型僅占32%。但到了 2025年底(統計至12月26日)，台股ETF總規模成長至3.77兆元，高股息ETF占比下降至53%，市值型與其他ETF占比則大幅提高至44%，另有3%為主動式ETF，結構已出現顯著變化。

市場人士分析，這波結構性轉變，反映投資人心態由「追求穩定現金流」轉向「參與大盤成長」。在台股市值型權值股表現強勁、AI 與大型科技股持續吸金的背景下，市值型ETF更能貼近指數表現，成為資金配置首選；相對之下，過往最受青睞的高股息ETF，吸引力則相對降溫。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

錢別傻傻放在銀行！「它」才是成為財富自由的關鍵

與中建交差點滅頂！宏都拉斯蝦農不忍了轟中國只買「這麼多」

勞動基金太會賺 新制勞退自願提繳人數、提繳率雙創新高

