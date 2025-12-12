高股息不香了？標普500、納斯達克下指數搶進定期定額前10名

證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，11 月持續由 0050 以 65.1 萬交易戶穩坐冠軍，不過高股息族群默默退燒，包括 00878、00919 定期定額人數均月減上萬，取而代之的是元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）分別月增千人。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 證交所日前公布 ETF 定期定額排行，11 月持續由元大台灣50（0050）以 65.1 萬交易戶穩坐冠軍，不過高股息族群默默退燒，包括 00878、00919 定期定額人數均月減上萬，取而代之的是元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）分別月增千人，投資人除漸往績效成長靠攏外，更將資產進行台股與美股的多元配置。

據證交所統計，11月ETF定期定額交易戶數除 0050、0056 外，多數台股ETF呈現衰退，特別是高股息。法人指出，投資人已開始認知到配息率不等於績效，0050 今年以來截至周三（10 日）報酬率 33.6%，同期間，0056 報酬率也有 11.6%，均高於 00878 與00919 的 4.1%、2.5%，造成定期定額出現此消彼漲。

同時，投資人也留意到台股ETF的產業集中度，無論是市值型或高股息，都僅持有台股單一市場。因此，包括多次受巴菲特唯一推薦的 S&P500 指數，以及科技股為主的 NASDAQ 指數投資，成為資產配置新寵。S&P500 指數除多次獲巴菲特公開推薦，巴菲特更直言，未來會請妻子將 90% 遺產投入 S&P500 指數投資，身體力行實踐他口中最適合一般投資的投資方式。

在這樣趨勢下，元大S&P500（00646）今年來定期定額戶數增加 10,530 戶、富邦NASDAQ（00662）增加 9,129 戶，與 0056 增加 10,537 戶相差無幾，更大幅高於 00878 的減少 3.5 萬及 00919 的減少近 5,000 戶。

法人認為，從資產配置角度來看，S&P500 指數涵蓋美股 11 大產業，主要成分股包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等占比都低於 10%，科技產業比重合計約 3 成，可有效與以半導體為主的 0050 進行搭配，取得與 NASDAQ 指數、費半指數更好的分散效果。





