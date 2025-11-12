高股息王牌出列！8檔殖利率破10名單曝光

財經中心／師瑞德報導

高股息不只領息還能賺價差！近一年殖利率逾10%有8檔，但同時達成「雙十」（殖利率>10%、報酬>10%）僅00918與0056。00918靠填息動能＋AI供應鏈（鴻海、京元電、漢唐）拉升，0056穩健；挑ETF請同時看配息、填息紀律與成長性。（示意圖／PIXABAY）

高股息ETF向來是小資族打造現金流的口袋工具，但今年以來市值型ETF表現搶眼，資金明顯從「配息派」轉向「成長派」，投資人不免追問：高股息還能同時顧到報酬嗎？最新數據顯示，答案是「可以，但要挑對」。在台掛牌的高股息ETF中，近一年殖利率逾10%的共有8檔，不過同期含息總報酬率為正者僅3檔；若再把門檻拉到「近半年含息報酬率大於10%＋近一年殖利率大於10%」的「雙十表現」，目前只剩大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔脫穎而出。

市場自「川普關稅股災」以來震盪不斷，高股息ETF整體回檔後的修復力也被放大檢視。相較於僅以高配息率篩選標的的傳統策略，00918的追蹤指數在選股上除強調殖利率，也把「填息動能」納入標準，等於在收益之外同時看重價格回復能力；今年來受AI供應鏈帶動，00918成分股如鴻海（2317）、京元電（2449）、漢唐（2404）等兼具配息穩定與成長性，帶動近半年含息報酬與近一年殖利率雙雙亮眼。自掛牌以來，00918在近10次配息中已有7次完成填息，顯示除息後的價格回復力具體可見。

0056則延續長年「高股息旗艦」風格，受惠台股主流類股攻勢，今年以來含息報酬同樣走強；在投資人心中，屬於「可長抱、波段也能搭」的配置核心。對比之下，同樣殖利率破10%的00919、00930、00932、00731、00713、00915等，近一年含息報酬部分仍為負數或相對落後，提醒投資人「高配息≠高報酬」，選股邏輯與產業循環的匹配程度，才是能否「息價雙收」的關鍵。

整體來看，當前資金偏好「能發得出、也填得回」的高股息策略：一手收入，一手成長。在利率趨勢與產業輪動交錯之際，能兼顧配息效率、填息紀律與成長動能的產品，相對更能穿越景氣循環。數據來源顯示，統計至2025/11/10，00918與0056達成「雙十表現」的同時，00919近一年亦維持正報酬，但未達雙十門檻。投資人若希望把「領息」與「價差」放進同一個錢包，與其只看配息率，更該追蹤成分股的產業結構、填息紀錄與基本面變化，避免只賺現金流、賠掉淨值的兩難。

（資料來源：CMONEY；統計至2025/11/10；報酬率以台幣計價；殖利率以最近一年已（將）配發現金股利／統計日收盤價×100%。本文不構成投資建議，投資有風險，請審慎評估。）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

