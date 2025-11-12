高股息王牌出列！8檔殖利率破10名單曝光
財經中心／師瑞德報導
高股息ETF向來是小資族打造現金流的口袋工具，但今年以來市值型ETF表現搶眼，資金明顯從「配息派」轉向「成長派」，投資人不免追問：高股息還能同時顧到報酬嗎？最新數據顯示，答案是「可以，但要挑對」。在台掛牌的高股息ETF中，近一年殖利率逾10%的共有8檔，不過同期含息總報酬率為正者僅3檔；若再把門檻拉到「近半年含息報酬率大於10%＋近一年殖利率大於10%」的「雙十表現」，目前只剩大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔脫穎而出。
市場自「川普關稅股災」以來震盪不斷，高股息ETF整體回檔後的修復力也被放大檢視。相較於僅以高配息率篩選標的的傳統策略，00918的追蹤指數在選股上除強調殖利率，也把「填息動能」納入標準，等於在收益之外同時看重價格回復能力；今年來受AI供應鏈帶動，00918成分股如鴻海（2317）、京元電（2449）、漢唐（2404）等兼具配息穩定與成長性，帶動近半年含息報酬與近一年殖利率雙雙亮眼。自掛牌以來，00918在近10次配息中已有7次完成填息，顯示除息後的價格回復力具體可見。
0056則延續長年「高股息旗艦」風格，受惠台股主流類股攻勢，今年以來含息報酬同樣走強；在投資人心中，屬於「可長抱、波段也能搭」的配置核心。對比之下，同樣殖利率破10%的00919、00930、00932、00731、00713、00915等，近一年含息報酬部分仍為負數或相對落後，提醒投資人「高配息≠高報酬」，選股邏輯與產業循環的匹配程度，才是能否「息價雙收」的關鍵。
整體來看，當前資金偏好「能發得出、也填得回」的高股息策略：一手收入，一手成長。在利率趨勢與產業輪動交錯之際，能兼顧配息效率、填息紀律與成長動能的產品，相對更能穿越景氣循環。數據來源顯示，統計至2025/11/10，00918與0056達成「雙十表現」的同時，00919近一年亦維持正報酬，但未達雙十門檻。投資人若希望把「領息」與「價差」放進同一個錢包，與其只看配息率，更該追蹤成分股的產業結構、填息紀錄與基本面變化，避免只賺現金流、賠掉淨值的兩難。
（資料來源：CMONEY；統計至2025/11/10；報酬率以台幣計價；殖利率以最近一年已（將）配發現金股利／統計日收盤價×100%。本文不構成投資建議，投資有風險，請審慎評估。）
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
鴻海Q3淨利577億！單季EPS 4.15元史上最猛 劉揚偉：2026 年持續看好
460億扶持！紡織業順差988億元 經長讚：大家看起來賺很多！
裕隆股東笑了！傳鴻華收購納智捷？或成鴻海科技日最大彩蛋？
洗錢機制崩潰？立委質疑太子詐騙上億金流沒看到？金管會急滅火
其他人也在看
不知郵局要脫帽！婦怒槓行員飆三字經挨告了
高雄因為颱風帶來間歇陣雨，一名婦人穿雨衣戴安全帽進郵局，行員勸阻，請她脫掉，婦人認為故意刁難，與行員爭執並飆三字經，鬧到警方到場，行員怒提告妨害名譽！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
縫紉機變印鈔機！4家傳產股Q3財報沒在開玩笑
紡織與運動應用材料產業在2025年第三季展現亮眼表現，多家公司業績同步轉強，營收、毛利與EPS表現紛紛寫下同期新高或實現虧轉盈。不僅基本面改善，亦顯示出市場對機能性、環保與高附加價值材料的需求加速擴大，從運動品牌備貨潮、高端精品訂單放量，到國防與ESG趨勢導向的材料創新，台灣供應鏈正穩健卡位全球轉型浪潮。以下為個別企業表現與未來展望整理：三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不只領息還能賺價差！ 息價雙成長高股息ETF 寶藏名單一次看
高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬無法兼得嗎？中時財經即時 ・ 23 小時前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 18 小時前
飆股接力賽！從鎢鈷、電梯再到無人機 8檔Q3財報績優股曝光
2025年第三季，台灣多家產業領導企業交出優異財報成績，不僅顯示出在高度不確定的總體經濟環境下的營運韌性，更突顯其轉型策略與核心競爭力正在開花結果。從金屬回收、健康科技、展示架ODM、傳產零組件、工業濾材、工程服務到美容保養與建材地板，這些企業的表現涵蓋新舊產業，反映出多元化產業鏈在台灣的蓬勃發展。無論是營收創高、毛利改善、轉虧為盈或三率三升，這些企業皆展現出積極佈局全球市場與深化內部體質的成果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《其他電》漢唐前三季每股淨利34.07元
【時報-台北電】漢唐(2404)公告董事會通過民國114年前三季合併財務報告。營業收入455.37億元，營業毛利96.97億元，營業利益81.34億元，稅前淨利82.37億元，淨利65.19億元，歸屬於母公司業主淨利64.24億元，基本每股盈餘34.07元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 16 小時前
撐了3年躲不掉! KK園區大股東、柬詐團首腦佘智江遭泰法院判決 將引渡返中受審
[Newtalk新聞] 因涉經營跨境網路賭博集團、遭中國通緝多年的嫌犯佘智江（又名佘倫凱），在泰國被捕後經歷近三年司法程序，泰國上訴法院已於 11 月 10 日裁定，維持一審結果，允許將他引渡回中國受審。泰國總檢察長辦公室表示，法院命令自判決生效起 90 日內完成引渡。 據《紅星新聞》報導，泰國檢方指佘智江是龐大境外網路賭博集團的幕後主使，其集團旗下多達 239 個活躍網站，資金流通規模超過人民幣 2.7 兆元。中國媒體先前披露，佘智江早自 2012 年起便在菲律賓經營面向中國賭客的線上平台，2015 年後更在柬埔寨、緬甸與泰國設立據點。2017 年，他取得柬埔寨公民身份，以「佘倫凱」之名活躍當地政商圈，並推動「水溝谷亞太新城經濟特區」開發案，園區內多家線上、線下賭場於 2019 年起陸續運作。 南韓近期才出動警方前往柬埔寨，並帶著受困詐騙集團的南韓公民返韓。 圖：美聯社／達志影像 緬甸政府曾於 2020 年針對該經濟特區設立特別法庭，調查園區內的非法賭博活動；佘智江同時也被指參與了臭名昭著的 KK 園區詐騙計畫。國際刑警組織於 2021 年 5 月對他發布紅色通緝令，指控其團伙於 2新頭殼 ・ 17 小時前
美政府停擺將落幕！ 美股道瓊寫新高、軟銀出貨輝達跌近3%
受到美國參議院通過臨時撥款法案影響，市場樂觀情緒高漲，美股道瓊指數週二上漲559點，同時投資人對AI概念股的高估值疑慮再起，資金從科技股撤出，AI晶片龍頭輝達遭受賣壓。（請聽AI報導）。 美股週中廣新聞網 ・ 1 天前
鴻海集團傳要買納智捷 鴻華先進取得自有品牌…完成電動車產業拼圖
市場盛傳，鴻華先進正計畫從裕隆集團手中買下「納智捷（LUXGEN）」品牌，藉此取得自有品牌，為鴻海集團拿下電動車產業鏈完...聯合新聞網 ・ 1 天前
川普很開心！泰國擴大「免稅進口」100萬噸美國玉米，只為了讓美國關稅降更低
美國持續和各國就關稅展開談判，但許多國家幾乎都卡在最敏感的一條：農產品進口，始終無法與華府達成共識。如今身為東南亞重要農產出口國的泰國，卻對外宣佈、他們將一口氣擴大進口美國產的飼料玉米，甚至還給予配額「免稅」優惠待遇，就是想藉此換取美國貿易談判的優惠條件。《彭博》報導，泰國政府發言人昂卡薩庫基亞特（Siripong Angkasakulkiat）對外表示，該......風傳媒 ・ 1 天前
AI神話要崩？軟銀賣光輝達掀震撼 專家揭背後2大考量
日本軟銀集團於11日公布最新財報，並宣布已在10月全面出售所持有的3210萬股輝達股票，套現約58.3億美元。雖然軟銀財務長後藤芳光強調，出售目的主要是為擴展AI相關投資籌措資金，但此舉仍引發市場對人工智慧產業可能出現泡沫化的疑慮。中時財經即時 ・ 23 小時前
【台股盤中】震盪漲逾200點 觸及28000點
（中央社記者潘智義台北2025年11月12日電）美股費城半導體指數下挫2.48%，台積電ADR下跌1.39%，台積電(2330)盤中漲10元，印刷電路板族群走強，帶動台股觸及28000點，漲逾200點。10時23分左右，加權指數達27993.73點，漲208.78點，漲幅0.75%，成交值新台幣2961.02億元。台積電盤中在平盤1465至1475元間游走，鴻海(2317)達251.5元，上揚5元；台達電(2308)一度跌18元至954元，聯發科(2454)最高至1260元，漲20元。印刷電路板（PCB）廠開始對人工智慧（AI）科技大廠反映成本，毛利率將提升，帶動PCB族群走強，金像電(2368)奔上漲停548元，高技(5439)達320元，漲5.26%；欣興(3037)上揚3.9%至173元，健鼎(3044)為322元，上漲2.22%。低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科(3491)法說會指出，低軌衛星在手訂單超過10億元，今年營運將優於去年，盤中股價勁揚9.6%至462元。連鎖餐飲集團八方雲集(2753)前3季歸屬母公司淨利6.23億元，年增41.27%，每股盈餘（EPS）9.34元中央社財經 ・ 22 小時前
台股震盪中顯契機 這檔ETF聚焦AI紅利 年化報酬率衝逾10％
全球AI基建浪潮持續擴張，輝達等重量級客戶大舉拉貨，帶動台灣AI供應鏈訂單暢旺，台積電、鴻海等龍頭企業受惠明顯，相關ETF也水漲船高，以永豐智能車供應鏈ETF（00901）來說，此次配息金額為每股2.8元，以11月10日淨值27.12元計算，年化報酬率達10.31%。中時財經即時 ・ 1 天前
看準PCB發展！投信狂砸5.7億買破「這檔」5千張 再砸2.8億進場鴻海
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股今（12）日開高震盪，開盤即漲逾百點，盤中一度大漲近300點站回2萬8千點關卡，不過在大型權值股尾盤遭砍單的影響下，終...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
《熱門族群》鴻海吃下納智捷？ 裕隆噴量漲停鎖死 集團股齊向上
【時報-台北電】台股今重返28000點，盤中最高漲逾250點至28035點，其中，市場傳鴻海(2317)擬吃下裕隆(2201)集團的納智捷(LUXGEN)品牌，並將股權移轉給鴻華先進(2258)，目前消息雖尚未被證實，不過裕隆股價先表態，盤初快攻漲停鎖死，同集團的裕日車(2227)、中華(2204)等連袂上漲表態，鴻海漲約2%。 市場盛傳，鴻海布局電動車市場，擬收購裕隆集團旗下品牌納智捷汽車，並透過鴻華打造自有品牌，鴻海科技日於21~22日在南港展覽館舉行，此消息可能在活動上揭露。 鴻華主要股東分別為鴻海持股45.6%、裕隆43.8%，激勵今日3檔股價齊步升高，裕隆、鴻華噴出大量，前者量能更是飆出較昨日的約4倍。 若證實此事，對於鴻海集團將跨出關鍵一大步，不僅補足了電動車產業鏈，同步將進入整車品牌經營。（編輯：邱致馨）時報資訊 ・ 22 小時前
天價分手費！ 孫正義出清輝達套現58.3億鎂 「秒變心」改抱OpenAI
日本軟銀集團（SoftBank）在財報說明會披露，今年10月已將所持輝達（Nvidia）3,210萬股全部出清，套現58.3億美元。公司同時處分部分T-Mobile持股約91.7億美元，以支應第四季在生成式AI與資料中心等大型投資需求，核心去向包括對OpenAI的巨額增資。軟銀並強調，此舉屬「資產貨幣化」策略，目的在於擴大投資彈性、非對輝達前景轉趨保守。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台塑三寶賣南亞科 78.5億入袋
南亞科因DRAM缺貨漲價潮催化，股價表現持續攀高。台塑集團為強化財務結構，台塑、台化、台塑化公告完成第二次處分計畫，各出售南亞科1.8萬張，合計套現78.5億元，並宣布啟動第三次處分計畫，預計再各出售南亞科股票1萬8,972張。工商時報 ・ 5 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣一波回收78億！記憶體飆漲救到塑膠？台塑三寶趁高「減碼南亞科」3輪、持股降至9.4%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南亞科（2408）受惠DRAM缺貨漲價，股價一路上攻，吸引大股東台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）趁勢連三輪減碼。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
傳鴻華整合納智捷 劉揚偉：為擴大銷售及市場談合作方式
（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月12日電）市場傳出鴻海(2317)和裕隆(2201)合資的鴻華先進(2258)，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。劉揚偉指出，市場對於鴻華先進的電動車反應很好，如何讓產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極布局的方向，如何與品牌商或通路商合作，目的都是擴大銷售與市場，對此鴻華與納智捷的想法，「應該是一致的」。他表示，若朝上述方向思考，鴻華與納智捷「最後可能會談出一個合作方式」，新的合作方式可讓鴻華的銷售市場繼續擴大。至於Model B量產時間，劉揚偉透露，可能會在2026年第1季，但確切時程「仍要去問鴻華」。展望電動車市場發展，劉揚偉預期，未來品牌車廠在電動車布局，將與之前的個人電腦（PC）產業製造趨勢一樣，朝向專業分工。他評估，電動車外包市場即將接近突破點，電動車委託設計及製造服務機會會越來越多，鴻海正迎接委託設計製造服務（CDMS）商業模式發生，屆時品牌車廠需要鴻海的專業製造能力，維持品牌車廠獲利。鴻華先進2中央社財經 ・ 16 小時前