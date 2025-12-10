高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」

文／陳心華

台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」

▲小資理財作家「鐵蛋」提醒，買高股息ETF的心態是「用股息累積現金流」，股價下跌時更是加碼累積張數的好時機。（圖片來源：鐵蛋提供）

今年以來，高股息ETF吹起「降息風」，投資人也因此擔憂：高股息ETF還值得投資嗎？鐵蛋笑說，「市場本來就沒有天天在過年」，市場上幾檔熱門的高股息ETF，像是00919、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）的年化配息率，其實仍維持在高水準，配息邏輯本應回歸成分股基本面。

高股息ETF中唯一11次配息年配息率逾10%

鐵蛋進一步表示，加計00919這次配息，以公告日收盤價21.45元推算，年化配息率近10.07%，是市場唯一一檔連續11季配息年化配息率都超過10%以上的ETF。

她直言，這非常罕見，因此除了持續定期定額外，也在4月、11月台股大跌時，堅定地額外加碼，用更少的成本拉高持有的股數，達到配息總額不減反增的效果。

00919掛牌以來配息表現

資料來源：投信官網

選股平衡電子和金融比重，相對更抗跌

除了看重其配息表現，00919的選股邏輯和產業配置，也是鐵蛋長期投資00919的原因。她指出，00919的選股邏輯結合精準卡位高息股和超前部署未來股息潛力股。在產業配置上金融股和電子股比重各占約四成，不過度集中單一類股，在市場波動時更能穩住陣腳。

她以近期台股最劇烈波動的11月21日為例，當天0056下跌1.4％、00878下跌1.2%，00919僅下跌0.9%，顯示其相對抗跌，對於像她一樣利用質押操作高股息ETF的投資人來說，能提供更好的保障和信心。

挑「抱得住」的股票，堅守紀律投資

鐵蛋透露，今年光靠00919已領到超過12.3萬元的股息，和其他投資標的加一加，已經達成年領股息40萬的目標。而這些股息又能進一步投入市值型ETF，讓自己的投資組合兼顧現金流與成長動能。

「存股不是挑會漲的標的，而是要挑你真的抱得住的。抱不住的股票，給你再高的報酬也沒有用。」鐵蛋特別提醒，像是00919這類高股息ETF，雖然整體報酬不一定最亮眼，但穩定、可預期的股息，正是股市小白累積資產很好的工具。

她強調，存股最重要的是紀律和找到自己的節奏。「我從負債開始，每個月都持續買進，不會輕易賣掉，也不會追高。只有下跌時，我才會主動加碼。」面對配息調降也不必恐慌，「配息變少，我就用提高張數來彌補落差，關鍵是專注在自己能掌控的部分。」