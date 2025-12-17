高股息ETF價量皆揚！00919成交爆近21萬張 二天完成填息

台股17日小跌，金融股、高股息型ETF成交出量。（圖／方萬民攝）

台股17日跌11.49點，盤中最高來到27,780.69點，昨天除息的00919群益台灣精選高息ETF本日成交近21萬張居排行榜第三名，且僅花兩天就填息，128.3萬投資人息利雙收；同樣是高股息型的00878國泰永續高股息也價量皆揚。

群益台灣精選高息（00919）本日收在22.10元，漲0.46元，漲幅達2.13%，成交量超過20.7萬張。國泰永續高股息（00878）則是收在21.35元，漲0.18元，漲幅達0.85%，成交量超過6.5萬張。大華優利高填息30（00918）收在22.99元，漲0.26元，漲幅1.14%，成交量近5萬張。

廣告 廣告

本日在金融股包括台新新光金、中信金、國泰金、富邦金、永豐金、元大金、玉山金、華南金、第一金等多家金控股價大漲、成交量爆大量的帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即再上揚至22.19元，完成盤中填息，最高價位到22.2元。統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。

00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，12月16日除息當天，同時也公布最新調整的成分股，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股8進8出。

觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。

本次新增1檔特大型金融股台新新光金(2887)，加上既有的國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)，匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣上次「規模6以上強震」已是112天前 專家示警：春節前後要注意

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了