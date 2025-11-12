高股息ETF年殖利率8檔逾10％！前3強維持正報酬 一表掌握
高股息ETF前幾年的好表現，讓不少小資族趨之若鶩，但之後股利逐漸下滑，股價也失去光彩，如今市場目光又回到市值型ETF。
目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有8檔，然而同期總報酬率只有3檔為正；若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%，雙十表現」者，只有大華優利高填息30（00918）與元大高股息（0056）兩檔。
00918能在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。
相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。同時，00918自掛牌以來，近10次配息已有7次完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。
攤開00918成分股，包括鴻海(2317)、京元電(2449)、漢唐(2404)等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。
