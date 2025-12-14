高股息ETF退燒、AI科技ETF夯 元大S&P500ETF擠進定期定額第10名

〔記者張慧雯／台北報導〕根據證交所11月定期定額排行榜統計，高股息ETF退燒、AI科技ETF正夯，元大S&P500(00646)擠進定期定額第十名，同時，富邦NASDAQ(00662)、國泰費城半導體(00830)也都在前15名之列。

觀察11月ETF定期定額排行榜可發現，元大台灣50(0050)以65.1萬交易戶數穩坐冠軍寶座，除元大高股息(0056)之外，其餘高股息ETF則逐漸退燒，包括國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)定期定額人數呈現月減，而元大S&P500、富邦NASDAQ則呈現月增千人，排名也穩定向上，元大S&P500擠進第十名。

法人指出，股神巴菲特向來看好S&P500指數以及科技股為主的NASDAQ指數投資，近來也成為國人資產配置新寵。在這樣的趨勢下，元大S&P500今年以來定期定額戶數增加1萬0530戶，富邦NASDAQ增加9129戶。

法人認為，從資產配置角度S&P500指數涵蓋美股11大產業，主要成分股包括Nvidia、Apple、Microsoft等，占比都低於10%，科技產業比重合計約3成，可有效與以半導體為主的0050進行搭配，取得與NASDAQ指數、費城半導體指數更好的分散效果。

