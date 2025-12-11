高興1秒鐘！？ 台積電秒填息沒賣 收盤倒賠30元

台北市 / 綜合報導

台積電昨(10)日才一度以1.57兆美元，相當於新台幣約49兆元的市值，站上亞洲第一大企業寶座。不過今(11)日除息上沖下洗，開盤一度秒填息，並創下1515元的新高紀錄，可惜隨後賣壓沉重，收盤下跌30元，填息變成貼息。而台積電本季配息現金股利5元，台積電的大股東國發基金，今日除息一口氣進帳將近83億元，創辦人張忠謀個人則是6.25億元。而台股跟著國際股市連動，雖然美國聯準會宣布降息，卻因為多位Fed官員的鷹派發言，讓投資人情緒轉為觀望，AI概念股美國的雲端與資料庫巨頭甲骨文，公布第二季財報後，股價卻閃崩11%，也拖累整體AI族群。

廣告 廣告

護國神山台積電，今日的除息秀，走的有些崎嶇，一開盤先上演秒填息，股價一度來到1515元，創下歷史新高，但隨後開高走低，一度下探到1465元，終場收在1470元倒賠30元，填息變貼息，另外市值也在除息後蒸發9076億元，降到38兆1208億元。

資深分析師盧昱衡說：「(原因在於)早上的這個利多，並沒有進一步帶動，美國期指往上走，那美國期指的往下的部分，主要是來自於甲骨文的財報，大家覺得並沒有給很好的一個評價，這些科技公司本身基期就比較高，然後再加上估值過高的疑慮，導致在短線上，追進的資金並沒有這麼積極。」

雖然台積電股價沒有穩步上揚，不過本季每股配發5元現金股利，其中最大贏家，不是台積電創辦人張忠謀，而是行政院國發基金，以持有165.37萬張來算，可望進帳82.68億元，第二名就是張忠謀的12.5萬張，可領6.25億元股息，至於去年退休的前董座劉德音，當時持股約1.29萬張，如果都沒有賣股的話，預計可以領6455萬元股息，而現任董事長魏哲家持股7217張，算一算可領到3608萬。

受惠於AI熱潮，台積電10日一度以市值1.57兆美元，相當於新台幣約49兆，首度超越石油公司「沙烏地阿美」，成為全球第8大，以及亞洲第一大市值企業，但現在又有新的變數，雲端與資料庫巨頭甲骨文，公布第二季財報，雖然每股盈餘優於市場預期，但雲端收入沒有達標，加上保守的財測，導致投資人信心動搖，股價在盤後交易中閃崩11%，也拖累整體AI族群，包括輝達超微和雲端服務商，都跟著走跌。

專家：「原因、明年隱憂。」彭博社也引述分析師指出，甲骨文正面臨越來越多，外界的質疑，尤其在高債務推動的資料中心建設計畫，以及AI支出前景不明的背景下，恐怕進一步加深投資人，對其AI布局與OpenAI交易的疑慮，AI產業能否持續暢旺，牽動的不只是指標性大型企業，更影響整個產業鏈的發展。

原始連結







更多華視新聞報導

台股創盤中、收盤新高 台積電收1365元創高

台積電1200元追平歷史新高 台股再創收盤新高

台股收漲482點 台積電1465元續寫天價

