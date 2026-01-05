高舉兩國論修法 操弄膽小鬼博弈

（圖／本報系資料照）

賴清德嫡系綠委林宜瑾提案有關兩國論的修法，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法草案，要將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」等字眼，引發外界爭議；此舉或被解讀可能創造出兩國論。

因為林宜瑾是賴清德子弟兵，被認為是貫徹賴的意志。或許綠營的盤算是不會過，說說無礙；藍白自然會擋；也或許是對衝立院提出賴清德總統彈劾案；亦有人認為是此舉增加美國川普赴中談判的籌碼，無論如何，此修法都相當危險，完全觸及到大陸最終的底線，因此不可不慎。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文表示台獨已淪為民進黨政客的遮羞布，她想知道總統賴清德的態度，究竟是林宜瑾想挽回政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手。就在賴總統剛向國際社會昭告不會宣布台獨時，林宜瑾就在立法院提出一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統會怎麼處理，如果賴總統向國際社會宣誓不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱。

林宜瑾此舉足見事態之嚴重，賴政府及部分綠委不能小覷。近來大陸國台辦呼籲美方慎之又慎處理台灣問題，倘若台灣議題繼續搞下去，恐怕美中領導人也不必會面了。

如果我們不健忘的話，2020年5月蔡英文執政時，當時綠營在國會還是過半，而同為英系立委蔡易餘也提過類似修法，提案兩岸條例刪除「國家統一前」字眼。但最後蔡易餘認為時機不宜而自行撤案，當時被歸因為是蔡英文要求撤案。眼下賴清德子弟兵林宜瑾再度上演類似提案，綠營還會持續推動嗎？還是最後又讓提案人自行撤回虛晃一招？

對此，陸委會已公開表示修改兩岸條例必須獲得社會多數共識，加上民進黨政策會執行長吳思瑤都說了，不用太急切的認為提案好像就是下一步的作為，任何議案都要有充分的民主討論的過程，相關說法被視為是在踩煞車。但綠委買不買帳還是要看賴清德總統的態度。

更值得思考的是美國當局對於賴清德此舉的態度與想法，是完全支持？默許還是根本不知情，如果賴清德政府對世界各國都要遮遮掩掩隱瞞欺騙，那麼後果可能相當嚴重。

總之，不須爭辯的是部分綠委企圖以法律形式確立兩國論，此舉的危險性可想而知，其付出的代價要比軍演更大。這場危險的膽小鬼遊戲的政治博弈，背後是民進黨精密的選舉操弄，藉由抗中修法鞏固基本盤、綁架在野黨、同時轉移國防預算壓力及彈劾賴清德不可能成功，但卻賠上台灣的安全及人民生命和財產，毀掉的將是台灣的和平與未來。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）