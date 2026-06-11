高菊花人生震撼賈永婕！一句「我拚命活過來」道盡台灣歷史哀傷
紀錄片《傳奇女伶 高菊花》目前票房已突破300萬，觀影人次超過1萬3千人，台北101董事長賈永婕10日特別包場，放映結束後，現場燈光亮起，許多觀眾仍沉浸在影片帶來的情緒之中，而賈永婕也深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多。
高菊花的人生如時代創傷
高菊花是鄒族菁英高一生的長女，1954年，高一生遭槍決後，年僅20歲的她獨自扛起家計，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」走入歌廳舞台，成為風靡一時的拉丁歌后。然而在耀眼燈光背後，她卻長年承受政治監控、家庭重擔與時代創傷，始終無法真正為自己而活。
而高菊花的人生跌宕，也讓看完紀錄片的賈永婕不禁感歎高菊花的堅毅，片中最令人動容的一句話，是高菊花面對鏡頭時平靜說：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」這句話不只是她個人的生命告白，也深深觸動許多觀眾的內心。
賈永婕難過曝無力感
近年積極投入公益與社會議題的賈永婕，這次選擇以包場方式支持《傳奇女伶 高菊花》，不僅因為影片記錄了一段重要的台灣歷史，更因為她在片中看見一位女性面對命運重擊時展現出的驚人生命力。高菊花的一生走過女兒、母親到時代歌后等身分，也有很多名字，但每個名字背後，都是一段台灣記憶與女性傷痕。
看完後，賈永婕表示：「同樣身為一個女性我覺得非常的難過，因為這一切不公不義的事都不應該加諸在她身上，感受到一個對時代的無力感。」
該片入圍本屆台北電影獎
《傳奇女伶 高菊花》入圍2026台北電影獎最佳紀錄片，也榮獲台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎，歷時20年拍攝完成。影片透過少女日記、家書、國家檔案與海外史料，重新拼湊出台灣傳奇歌后高菊花鮮少為人所知的人生故事。
導演盧元奇則分享，拍攝過程中最想呈現的，並不是歷史事件本身，而是一個女人如何被時代推著前進，又如何努力守護自己與家人的尊嚴，「希望觀眾看到她的堅強、她的脆弱、她對家人的愛，更能心疼她在影片中說的每一句話。」
監製熊儒賢表示：「我們一直相信，《傳奇女伶 高菊花》真正打動人的，是一個人如何在最艱難的時代裡，依然選擇活下去。許多觀眾離開影廳時談的不是政治，而是自己的母親、自己的家人，以及那些從來沒有說出口的傷痛與愛。」
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