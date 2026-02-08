高薪主管退休慘淪雙面人 他人前風光卻深夜打工撐場面！全敗在「一件事」

日本一名高管退休後仍不改奢華生活消費，因退休金流不足，生活陷入困頓。（示意圖，非當事人，photoAC）

風光大半輩子的高階主管田中（化名），退休前月領約13萬台幣，過著舒爽的生活，打高爾夫、應酬樣樣來，60歲後即便半退休也照樣享受。他對錢超有自信，總覺得不夠再賺就好，甚至在65歲時直接無視年金停發的通知，把警告信丟進抽屜，完全沒意識到暴風雨即將來臨。

狂妄「錢不夠再賺就好」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本有位製造業高管田中，年輕時創業有成，與朋友共同創業，擔任管理核心職務，長期習慣高品質的生活。60歲儘管退居第二線，每個月還是有13萬台幣的收入，這讓他對未來過於樂觀，即便收到年金停發通知也覺得無所謂，狂妄認為「不夠用就再賺就好」。

收入銳減仍揮霍

直到70歲正式告別職場，優渥的補貼全斷，收入銳減至原本的一半不到，田中才發現每月的投資收益僅剩6萬台幣。然而，多年的高消費模式早已定型，高爾夫球與各式聚餐開銷依舊，在入不敷出的情況下，他超過1000萬台幣的積蓄迅速蒸發，生活陷入前所未有的經濟焦慮。

深夜代駕賺錢撐場面

為了維持在外人眼中的成功形象，田中開始了心酸的晚年打工生活，他白天西裝筆挺地找商業夥伴敘舊，維持高階主管的假象，到了深夜卻偷偷去當代駕司機打拚賺錢。即便身體已經操到快崩潰，他也不敢說出真相，就為了支撐那虛榮的交際費，從雲端跌入底層的過程讓人唏噓。

高薪族退休大陷阱

理財專家分析，高薪族群最常跌入生活水準降不下來的陷阱。建議大家在退休前一定要弄清楚年金規則，並根據現實情況調整資產配置。接受生活方式的轉變並非失敗，唯有腳踏實地的規劃現金流，才能避免像老王一樣陷入痛苦的掙扎。

