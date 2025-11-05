高薪也撐不住！這職業「每週工作58小時」成常態 過勞崩潰患精神病

財經中心／王文承報導

日本教師每週平均在校時間達58小時43分，導致教師精神健康問題日益嚴重。（示意圖／資料照）

許多人對教師職業的印象是「薪水穩定、工作穩定」，特別是在經濟不景氣時，似乎是一個可靠的避風港。然而，近年來日本公立學校教師卻面臨著過重的工作負荷與精神壓力，這些問題正逐步演變成教育系統的人力與財務隱憂，越來越多老師在承受極限後選擇離開這份原本安定的職業。日本一名28歲的公立中學英語教師田中美咲（化名）即使月薪高達30萬日圓（約新台幣6.17萬元），仍選擇辭職。壓垮她的最後一根稻草，是在辦公室目睹資深同事情緒崩潰的場景。

這職業高薪也撐不住 過勞崩潰患精神病



根據《THE GOLD ONLINE》報導，美咲直到今年春季仍擔任英語教師及學年主任。雖然薪水比同期在民間企業工作的朋友還高，但她每天早上7點到校，主要時間被授課、學生輔導和吹奏樂社指導占據。晚間與週末還需處理會議與文書工作，通常要到晚上9點才能離開學校。美咲坦言：「完全沒有私人時間，身心持續透支，但因教師短缺，無法請假。」

精神壓力也非常大。除了學生輔導上的困難，她還需面對來自家長的壓力。現代中學生普遍使用社群媒體，學生之間在教師看不到的地方發生糾紛也變得常見，處理起來相當費力。

某天早晨，美咲上班時看到了一幕讓她說不出話：一名平日嚴謹、深受學生信任的50多歲資深教師趴在桌上痛哭，起身後仍不斷說「不行了、不行了」。該教師後來回家休息，隨後請了長期病假。這一幕讓美咲深感，「在這種明天也可能輪到自己的環境下，我無法繼續下去」，最終決定辭職。

根據日本文部科學省統計，2022年中學教師每週平均在校時間達58小時43分，遠超國家規定的每月加班上限45小時。其中約77.1％的教師每月加班超標，長期高強度工作已成常態。長期的工作壓力、家長與學生的複雜互動，以及缺乏同儕支持，導致教師精神健康問題日益嚴重。2023年統計顯示，因精神疾病請病假的公立教師達7119人，創歷史新高，占所有請病假教師的75.6％。

報導指出，目前日本學校系統仍依賴教師的熱情與自我犧牲，已達極限。如何讓教師保持身心健康、專注於教學，並建立可持續的工作環境，是亟需解決的問題。從根本減少工作量、合理配置人力，到徹底落實教師防騷擾與心理支持措施，都是全日本社會必須面對的挑戰。

