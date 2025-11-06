高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗

財經中心／王文承報導

許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。（示意圖／PIXABAY）

少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。

7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰



根據《The Gold Online》報導，這名46歲的C先生，是一位年收入約800萬日圓（約新台幣160萬元）的上班族，父母皆76歲，正是日本社會「2025年問題」的縮影。他生活富足，擁有1500萬日圓（約新台幣300萬元）存款與500萬日圓（約新台幣100萬元）投資信託，每月也有穩定的配息收入，但提到雙親的未來，他滿是焦慮與無力。

「我自己生活沒問題，但父母的事真的是沉重的負擔。」C先生坦言，自己是家中獨子，照顧父母的責任全落在他一人身上。他幾乎沒有親戚能幫忙，父母雖住在已繳清貸款的獨棟住宅，但幾乎沒有積蓄。「我常擔心他們哪天突然倒下，真的快撐不住了。」

為了安全與長遠考量，C先生多次嘗試說服父母入住養老機構，甚至強調「錢不是問題」，但父母卻激烈反對。他推測，兩人對「被送去養老院」這件事有著深刻的心理抗拒。

然而，讓父母繼續獨居的風險不容小覷。C先生表示，他多次返家時發現家門未鎖、瓦斯爐未關，令人膽戰心驚。更嚴重的是，過去幾年父母頻頻發生狀況——骨折、高燒、嘔吐等緊急事件接連不斷，他不得不多次臨時請假陪同就醫。「我知道這樣下去，早晚會被公司開除，但我又不能不管他們。」

日本厚生勞動省2022年的調查指出，照顧需要長照服務的高齡者時，有近兩成家庭照顧者必須投入「幾乎全天」的時間；若照護對象屬於要介護等級4或5，全天候照護比例更高達四至六成，凸顯家庭照顧負擔的沉重程度。

C先生無奈表示，他不可能把整個人生都奉獻給照顧雙親，「我知道，一旦出事就太晚了。現在我只要一放假，就在找能讓他們安心入住的地方。」

