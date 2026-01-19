高薪卻是精緻窮？年薪400萬機師因「這9字」險賠掉老本 晚年生活超淒涼

財經中心／王文承報導

一名年收入高達2000萬日圓的機師，因長年忽視理財與風險控管，在退休前夕意外迎來人生最大的財務危機。（示意圖／資料照）

許多人以為，只要收入夠高，一輩子就能衣食無憂，但若缺乏完善的財務規劃，即便年收數百萬，退休後仍可能陷入經濟困境。日本就有一名年收入高達2000萬日圓的機師，因長年忽視理財與風險控管，在退休前夕意外迎來人生最大的財務危機。

機師年薪400萬 外界眼中人生勝利組​



根據《THE GOLD ONLINE》報導，58 歲的森和彥（化名）任職於航空公司，擔任機師多年，年收入約 2000 萬日圓（約新台幣 400 萬元）。56 歲的妻子幸子（化名）為全職主婦，夫妻育有一子一女，一家四口住在東京都市中心的全新高層住宅，孩子就讀名門私立大學，每年固定出國旅遊，外界眼中是標準的「人生勝利組」。

然而，光鮮亮麗的生活背後，財務結構卻極度脆弱。森家每月房貸高達 30 萬日圓，夫妻倆熱愛旅遊與高品質生活，從高級食材、健身房到社交聚餐，樣樣不手軟；而最大支出，則是孩子長年就讀私立學校所累積的龐大教育費，光是大學學費一年就要 300 萬日圓。

仗著收入穩定，夫妻倆始終抱持「賺得多、花得多沒關係」的心態，卻忽略存款幾乎沒有成長。多年來，收入大多用於提前還房貸與支付學費，退休後的生活規劃，僅寄望於 3500 萬日圓的退職金與企業年金。

直到年過 55 歲，森和彥才驚覺現實的殘酷。即便已償還部分貸款，60 歲退休時仍有約 2500 萬日圓房貸未清；若用退職金一次還清，手中僅剩約 1000 萬日圓，根本不足以支撐往後數十年的生活。更雪上加霜的是，長子計畫升讀研究所，長女準備投入司法考試，未來教育支出仍是無底洞。

健康亮紅燈 家庭陷入金錢壓力



雖然公司因人力短缺可能提供再雇用機會，但機師須通過嚴格的健康檢查，一旦體檢不合格，職涯恐被迫中斷。就在夫妻準備調整生活時，幸子卻因健康問題需要手術與長期治療，自費醫療與照護開銷迅速侵蝕所剩不多的存款。

孩子仍在求學，無法分擔經濟壓力，反而讓家庭支出進一步增加。面對醫療與生活費的雙重打擊，森家資金迅速告急，夫妻倆這才深刻體會到「過去太過大意」。

最終，森和彥召開家庭會議，首次向孩子坦承家中財務狀況，並反省過往錯誤的金錢觀。他坦言，長期仰賴高收入，卻忽視儲蓄、投資與風險準備，才會在關鍵時刻捉襟見肘。

檢討開支、重新規劃花費



他決定重新檢討家計，削減不必要的支出，退職金不再一次全數償還房貸，而是保留部分作為生活備用金與低風險投資；孩子的學費則改以申請獎學金與分擔方式，降低家庭負擔。

森家的遭遇並非個案。即使擁有高收入，若缺乏長期理財規劃與風險意識，一場疾病、房貸或教育費壓力，就足以讓財務瞬間失衡。專家提醒，唯有及早建立儲蓄、投資與風險控管機制，才能真正確保老後生活的穩定與安心。

