高薪卻沒生活品質！工程師老公「早八晚八」睡死 醫師妻扛家務心累：台積電好可怕

一名女網分享自己丈夫在台積電擔任工程師，雖然收入穩定，但工時極長。

一名女網友近日在Dcard以「台GG上班真的好可怕」為題發文，分享自己丈夫在台積電擔任工程師的生活現狀，引發大量討論。原PO表示，丈夫年薪加分紅約200萬元，收入穩定，但工時極長，平日幾乎早出晚歸，偶爾還需假日輪值，下班後常累到直接在沙發睡著，週末整天都用來補眠，幾乎無力分擔家務，也沒有多餘的心力玩遊戲或出門走走。

原PO指出，丈夫的學長姊甚至主管工時更長，70至80小時已成常態，讓她感嘆這樣的生活「像是一條看不到盡頭的路」，不少已婚同事更仰賴配偶當「家庭小精靈」撐起家庭。她也坦言，自己下班後需負責家中大小事，逐漸感覺「活成了我媽那一代的職業婦女」。

原PO表示，自己本身是外科醫師，收入與丈夫相近，能理解高工時與值班壓力，但她認為醫師的辛苦具有階段性，未來仍有調整空間；相較之下，丈夫在科技業的升遷空間看起來窄，而且「好像越升只會越累」。

她透露，雙方曾討論轉換較輕鬆的工作，雖然丈夫表示現在的收入高，吃飯、買東西不用斤斤計較，也可以較快存到買房子的錢，但丈夫其實對生活規劃與未來方向缺乏想法，溝通時也常不了了之。

原PO補充道，自己日前因腫瘤住院開刀，丈夫僅在手術當天請假陪同，之後仍因工作繁忙，由原PO母親在醫院照顧，術後返家休養期間，「想說生病在家，可以當大爺」，結果還需要一邊扶著肚子傷口、掛著尿袋處理家務。

貼文曝光後，引來大量留言，不少網友質疑高工時不該成為忽視的理由，「累歸累，但關心和體貼又不用花體力？」「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」，也有網友分享自身經驗，「我老公也是一天到晚加班，一開始家務幾乎我包辦，後來我就直接指派好家事，反正大家講好分工那他就要處理好。」

