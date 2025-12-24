高薪是一種態度問題！學會「這樣想」，重新跟錢好好相處
你現在有幾個創意選項可以選擇，利用兼差增加收入、改善目前的工作狀況，或換個工作。
高薪是一種態度問題
很多人對收入的心態很消極，甚至宿命論。他們在受害者心態下行事，完全受到外部勢力的支配：老闆、工資級距、失業狀況、經濟衰退、當地景氣及政府的經濟政策影響，還有來自發展中國家低薪工人的競爭……上班族的態度往往會變成：「我找不到一份好工作，都是因為他們，他們讓我從事低薪工作。」雖然經濟現實有時是嚴苛的，但會這樣想，有一部分是人類思維的本質所致。因此我們要更謹慎看待自己。
一個限制你的收入的可能重要因素是「態度」：對自己的態度（例如「我不夠好」），你對工作或雇主（「他們都在搞我」）的態度，及對當前情況的認知（「就是找不到好工作」）。如果你認為自己是一個受害者，那麼很可能會忙於自我怨懟，忽略了周遭很多足以改變命運的機會。
為了人生富足，培養積極、自信的態度與尊重，對工作付出你的貢獻，與雇主和同事的密切合作，盡最大心力完成工作，維持個人的誠信，勇於承擔責任，才不會枉費你的生命能量。仔細思考如何發揮自己的生命能量(即為我們所擁有的一切。由於它有限、也無法重新來過，因此如何豐富它，是我們的重要課題)，這樣可能會改變工作的表現，也才能找到下一個更好的工作。記得，無論你在哪裡工作，你都在為自己工作。無論做什麼，都要致力於追求卓越及百分之百的誠信。是你自己決定工作是否能帶給你充實的感覺，而不是職位好壞或大小。
用兼職工作取得財務獨立
以往社會普遍認為，兼職工作的人，人生價值也只有一半，因為得犧牲全職的許多好處，你會失去醫療保險及公司提供的退休保障，也失去升遷的機會。但新時代的觀念已經改變，兼職工作意味著你可以花更多時間，投入在自己的目標及想法；你給了雇主你的生命及時間，為公司換得了財富，但工作卻無法帶給你個人的價值。
兼職人生可以五花八門、五彩繽紛，有些人每週只上班幾天，有些人一年只工作半年，剩下的半年則用來娛樂，投注在旅行、藝術、志工上。有些人一天只工作四小時，讓孩子放學後，自己可以陪伴他們。兼職者可以勇敢跟老闆提出需求，重新談判休假時間，每週只工作二十四小時，或爭取遠距辦公的機會，不必像全職人員瞻前顧後。
但我真的很愛我的工作？
如果你喜歡你的工作，金錢和工作關係的新思維（重視你的生命能量），會豐富你的人生並增加收入。
曼蒂非常喜歡會計的工作，她認為透過工作，可以協助大家對金錢增加責任感。在執行財務自主課程時，她發現個人財務中的盲點。當計算自己每小時的真正時薪時，她發現表面上她每小時能賺九十美元，但實際只有七．五美美元的淨收入。她的丈夫湯姆在緬因州農村擔任卡車司機的收入都比她好。
這些錢去哪了？
原來，她為無力負擔會計諮詢的人免費服務；對於收入較低的客戶也提供非常好的折扣，所以她工作時間很長、開車里程很多，但真正的收入卻相對低。她的每月收支表上顯示，她在經濟上沒有取得任何進展，她忘記了計算生命能量的重要意義。
她決定把諮詢的報價提高二三％，並縮減人力，只留下一名秘書。此外也開始限制客戶數，將力氣集中用在協助那些願意自我改善的客戶，同時調降每週的工作時數。改變之後，她發現這樣的客戶人數及客戶品質正是自己所要的，現在工作時數雖然降低，但收入卻反向增加。
如果我真的不想要「工作」？
有不少人不想要傳統意義的「工作」，而去開設工作室、創業、打零工、遛狗、兼職藝術表演、家事服務、自給自足農耕等等。在零工經濟當道的狀況下，還是會有人選擇回歸傳統，投入正職工作；但其他人可能喜歡擔任自由接案人，或是選擇短期工作。有些教練或是顧問的工作重點在經營客戶，而非服務單一雇主。有些人運氣好，真正在過財務無虞的日子，因為家底殷實，或是中樂透，讓生活過得更有創意更加多彩。其中，當然也有曾經參加過財務自主課程的學員，重建自己與工作的關係，把工作與薪資的臍帶切掉，對於全職工作有全然不同的新看法。
然而，越來越多的人希望透過以錢養錢的方式來建立自己的財富。從當沖、選股、建立投資組合到買賣房地產，這些人在本業工作之餘，利用各種方法擴大投資回報。就本書立場來看，做一個當沖客，與實驗室中擔任研究員、科學家，或是大型工具操作員並無二致，都是工作的一種。有時候，這些投資者的表現比他們高中同學都要好得多；有時候，他們在投資上的所得，會比本業收入還高出許多；有時候，他們也會被市場狠狠修理。
其實靠投資賺錢，不像從事護理師或房地產經紀人這樣地貼近財務自主課程的主旨。無論你賺錢的方法為何，都需要權衡生命能量，讓生命能量的使用發揮最大的價值。評估投資活動的價值，應該與衡量工作的價值一樣，問問自己：「每小時真正能賺多少錢？」
追求更高薪和更完整的職場生涯
這世界上的工作，沒有一件是迷人的。在職場工作的人必須時時反省自己、冒險、實驗、挑戰舊想法，以便追求更高薪和更完整的職場生涯。他們必須把生命的價值放在工作價值之上，令人窒息的職場生涯才能再獲得呼吸的空間。從童年的視角看生命，可以跳脫成年後一些虛假的掩飾。他們必須說服自己，認清全職工作的真正本質：賺錢。
關於這點，市面上有不少優質的求職指南和部落格可以參考，但有一點要注意，正如劇作家巴納姆（P. T. Barnum）曾經說的：每分鐘都會有傻瓜誕生，找工作一定要張開眼睛，得像買車或買冰箱一樣精明。
《跟錢好好相處（修訂版）：幸福的關鍵，是找到金錢與人生的平衡點》
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
