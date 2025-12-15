高薪非萬靈丹？年收3千萬醫因「1惡習」釀妻離子散 背債打7份工維生

財經中心／王文承報導

日本一名30多歲的小兒科醫師，年紀輕輕年收入破千萬日圓，卻因「賺多少、花多少」，完全失去財務紀律，讓人生從高峰急轉直下。（示意圖／PIXABAY）

外界往往認為醫師收入優渥，卻忽略這份工作長期承受高工時與高壓力的現實。也有部分醫師不堪負荷選擇提早開業，卻低估經營風險，最終陷入財務危機。日本一名30多歲的小兒科醫師，年紀輕輕年收入破千萬日圓，卻因「賺多少、花多少」，完全失去財務紀律，讓人生從高峰急轉直下。

年收3千萬醫1惡習妻離子散 背債打工維生



根據《THE GOLD ONLINE》報導，該名醫師行醫僅6年、尚未取得專科醫師資格，便倉促決定自行開業。他投入約8000萬日圓（約新台幣1615萬元）設立診所，憑藉地段佳、競爭對手少，開業初期業績迅速成長，巔峰時年營收高達1億5000萬日圓（約新台幣3027萬元）。突如其來的成功，讓他誤以為高收入將會是長期常態。

廣告 廣告

真正的危機並非一開始的競爭壓力，而是生活全面失控。搬進東京高樓豪宅後，他頻繁舉辦派對，購買價值3000萬日圓（約新台幣605萬元）的名車，假期必定出國，名酒與奢侈品更是毫不手軟。「有收入就花掉」逐漸成為他唯一的理財方式，卻完全沒有為診所營運起伏預留任何緩衝。

當周邊診所陸續增加、病患流失、口碑下滑時，他已無力應對。為挽救營收，他又倉促投入病兒托育等新業務，卻因經驗不足、人事成本失控，反而加速虧損。短短兩年內，診所營收腰斬、資金周轉困難，最終在開業不到5年便黯然收攤。

診所倒閉後，他背負龐大債務，只能靠每週7天打零工維生，搬到郊區小套房居住，婚姻也隨之破裂。回顧這段人生，他不僅後悔經營判斷失誤，更深刻反省自己在賺到錢時毫無節制。

專家指出，這起案例揭示了一個殘酷現實：高收入若缺乏財務自律，反而會放大風險。成功來得越快，若伴隨揮霍與自滿，跌落時只會更加慘烈。

更多三立新聞網報導

直營站油比較純？中油打破迷思揭「用油必知4原則」 免驚積碳、傷引擎

屹立不搖！他驚見超商「1飲料」40年不漲 眾人淚喊：台灣最後的良心

對家人苛刻？女兒畢業遭爸爸狂討「學費」 她1句反殺秒揭穿父最大謊言

韓網紅來台驚見1現象 怒喊想撕護照：逃出窒息籠子！原因曝眾人狂點頭

