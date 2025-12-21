高薪、休假多也想逃！男跳槽IT大廠「1原因」半年離開 揭職場黑暗內幕

財經中心／王文承報導

一名27歲男子成功跳槽，新公司不僅薪水高、福利好，帶薪休假制度也相當完善，沒想到入職短短半年，因難以適應的企業文化，最終選擇離職。（示意圖／PIXABAY）

許多人以為，只要薪資優渥、福利完善，就能在一家公司長久發展，卻往往忽略「公司文化」對職涯穩定度的關鍵影響。日本一名27歲男子就在轉職後深刻體會到這一點。他原以為自己完成了一次「教科書等級」的成功跳槽，新公司不僅薪水高、福利好，帶薪休假制度也相當完善，沒想到入職短短半年就撐不下去，最終選擇離職，而壓垮他的關鍵因素，正是難以適應的企業文化。

根據日媒報導，27歲的K先生尚未結婚，僅有一次轉職經驗。當初決定換工作，其實動機相當單純，是為了結束與當時女友的遠距離戀愛。不過事後回想，他也坦言當時的判斷略顯草率，整個轉職過程帶著些許急躁，並未真正審慎評估新環境是否適合自己。

報導指出，K先生的求職過程相當順利，前後僅花約兩個月時間，透過求職網站與工作仲介同步進行，鎖定「無需外派」的企劃相關職務。不久後，他順利錄取一家大型集團旗下的IT公司，滿懷期待地正式報到。

然而，真正的落差感卻在入職後逐漸浮現。K先生回憶，第一天隨主管向各部門同事打招呼時，就隱約感覺氣氛不太對勁，同事態度普遍冷淡，有些人甚至沒有回應，整個辦公室瀰漫著一股疏離感。進一步了解後，他才發現，公司文化極度偏向個人主義，內部氛圍幾乎是「各自為戰」。

更讓他難以承受的是，自己並非IT背景出身，但公司幾乎沒有任何系統性的新人培訓機制。在這裡，技術與專業知識被視為唯一的「價值」，沒有人會主動花時間指導新人。工作一項接著一項丟過來，卻沒有人清楚說明該怎麼做；即使向主管求助，也很難得到具體方向。長期下來，K先生逐漸產生被「丟包」的感受，甚至覺得所有麻煩的工作都被推到自己身上，心理壓力不斷累積。

日媒指出，這樣的高壓狀態最終擊潰了K先生。直到準備離職時，他才得知這個職位的前兩任員工，也都在短時間內相繼離開。這些關鍵資訊，在轉職前幾乎無從得知，但他也自我反省，若當初能更深入了解企業文化與職務背景，或許能更早察覺異狀，而不是等到身心狀態徹底崩潰後才選擇抽身。

目前，K先生已重新投入求職市場。他形容這段經歷就像「全部打掉重來」，也讓他深刻體會到一個現實：即使薪資、福利與制度看起來再理想，若企業文化與自身能力背景嚴重不合，再成功的轉職，也可能在短短半年內宣告失敗。

