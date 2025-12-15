高處作業釀悲劇！女工人21樓電梯開口墜地亡 工地遭勒令停工

北市大安區仁愛路一處新建工程工地13日發生嚴重工安事故。（示意圖，取自Unsplash）

台北市大安區仁愛路3段巷內一處新建工程工地，13日上午發生嚴重工安事故。1名66歲吳姓女工人於作業期間，疑似自21樓高處墜落至1樓地面，當場明顯死亡。警方與勞動檢查處調查後，初步排除外力介入與輕生可能，研判為工安意外，北市勞檢處已於14日勒令該工地全面停工，並將依法開罰。

事故發生在13日上午11時許，警消獲報後趕抵現場，發現吳女倒臥於1樓地面，已無生命跡象，現場隨即拉起封鎖線。經鑑識人員勘驗及檢警相驗，吳女全身多處骨折，死因為高處墜落造成，確認非他殺，也無輕生跡象。

事故當下發生了什麼事？

警方調查指出，吳女為該建設公司包商工人，主要負責操作施工電梯。事發時，她剛完成載運其他工人至21樓的作業，準備返回電梯時，不慎從施工電梯與樓板間的開口墜落。現場同事聽見巨大撞擊聲後趕往查看，才發現她已倒臥在地，情況相當駭人。

北市勞動檢查處接獲通報後，立即派員進場調查，並於14日對外說明初步結果。勞檢處指出，事發地點在施工電梯與樓層交界處，未設置完善的防墜與防護設施，已違反《營造作業安全衛生設施標準》，現場安全管理明顯不足。

為何工地被勒令停工？

勞檢處表示，此次事故屬重大職災，已依《職業安全衛生法》規定，對該工地處以最高30萬元罰鍰，並即刻下達停工命令，要求施工單位全面檢討並改善相關安全措施。後續須經勞檢處確認改善完成並符合規定後，才能申請復工。

勞檢處也再次呼籲，各工地對於高處作業及施工電梯的防護不可輕忽，尤其樓板開口與動線交會處，務必設置完整防護設備，避免類似憾事再次發生。

