高處墜落奪70命！2025年營造業職災死傷慘重 勞動部祭減災計畫止血

根據勞動部職業安全衛生署今（1/15）日發布的最新統計，2025年全產業重大職災死亡人數為251人，較前一年度減少36人 ，儘管營造業減災成效顯著，但「高處墜落」仍是全產業最主要的致災原因，勞動部對此將啟動強化減災行動並定期公開職災資訊，以接受社會大眾監督 。

在整體產業趨勢上，營造業的死亡人數出現顯著下降，從2024年的145人，減至105人，減幅高達40人 。職安署表示，主要歸功持續強化建築工程的檢查強度，針對墜落、火災等高風險危害落實監督與預防輔導，加上2025年度營造業不當趕工的情況有所減少，使得現場安全風險獲得減緩 。

不過，製造業的狀況不容樂觀，死亡人數由2024年的56人，增加至63人，顯示國內以中小企業佔大多數的製造業，在防職災資源及安全管理上仍顯不足 。

觀察縣市別統計，去年全產業重大職災死亡人數以台中市36人位居全國最高，新北市及桃園市則以32人次之 ，對比前一年數據，高雄市展現顯著成效，減少17人為全國最多，新北市則減少8人次之；反觀台北市增加8人，是死亡人數增加最多的縣市 ，反映出各地方政府在職場安全推動工作上，仍具備一定的精進空間 。

進一步分析致災類型，營造業目前仍以墜落災害為最主要的威脅，去年造成70人死亡，占營造業死亡總數的67%，雖較前一年度減少12人，但民間工程職災占比超過7成，是未來強化的重點項目 。至於製造業的致災類型，以墜落死亡27人為最高，其次是被夾與被捲造成的10人死亡，再來為被撞災害 。

職安署說明，統計資料主要是勞動檢查機構接獲通報後，派員至現場檢查並撰寫報告書之案件，部分尚待地檢署解剖鑑定以判定是否為工作引起的災害則未列入統計 。

勞動部強調，除了修正職業安全衛生法，同步提出強化職場減災行動計畫 。在營造業部分，將結合內政部國土署將安全納入建築工程勘驗抽查，並從業主端強化源頭管理及擴大公開重大職災資訊 ；製造業則採取結合公協會與專業團體入廠輔導的策略，特別針對中小微型企業鼓勵投入科技防災應用，並發展線上風險評估工具 。

此外，勞動部已將相關資訊公布於職場重大職災與違法資訊公布專區，未來將按季定期更新，透過社會大眾的監督與資源投入，建構更完備的職安防護體系 。

