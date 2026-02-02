高虹安上任3年推動環保永續有成！ 打造宜居低碳科技城

環保永續交出漂亮成績單！新竹市長高虹安帶領環保團隊，3年來結合地方特色，落實智慧治理與宜居永續施政策略，推動各項環保創新作為，包含公私協力打造ESG媒合平台、廢水及污水排放管理自治條例等，亮眼成果屢獲佳績，包括環境部總考核最高獎項「特優」2連霸、《今週刊》永續城市SDGs大調查「永續城市特優獎」2連霸。

新竹市長高虹安。（圖／新竹市府）

高虹安表示，市府施政向來重視環保，面對永續發展議題及日益嚴峻的氣候危機，將「減碳、調適、創新、共好」理念融入施政日常，轉化為環保行動力，展現城市穩健的發展動能與永續治理，為下一代留下更健康安心的「安居科技城」。

廣告 廣告

高虹安指出，為守護民眾健康，竹市112年3月啟用「新竹市空氣品質即時監測網」，顯示轄內15個聯里即時的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，並顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況，掌握「全天候24小時」當下的空氣品質狀況，做好自身防護，至114年12月約22.4萬瀏覽人次。監測網站連結新竹縣空氣品質監測數據，同步獲知新竹縣空品現況，並自114年9月起，介接消防局119勤務指揮派遣系統，於網頁上顯示即時火災訊息，可即時掌握做好相關防護措施。

高虹安提到，為推動永續發展，竹市112年9月全國首創「ESG媒合平台」，促進公私協力攜手推動在地永續行動，統計至114年12月，ESG媒合平台成功媒合20項議題，促成81案次實質合作，包含率全國之先，與環境部及Google共同推動頭前溪流域溪埔子排水第二分線的礫間接觸氧化處理水質淨化設施，以天然礫石為主的自然解方，有效去除水中污染物，打造友善水環境。

環保局提及，為守護乾淨水環境，竹市於112年11月起推動建置河川水質連續自動監測，目前已於頭前溪取水口、客雅溪等關鍵節點，完成佈建4處河川水質連續自動監測站。114年將護水版圖由河川延伸至海洋，於南寮海域設置全市首座海域自動監測站，該站於115年1月正式啟用，針對海域水質進行長期濃度趨勢調查。

新竹市長高虹安。（圖／新竹市府）

此外，自高虹安上任以來，兌現承諾，全力推動「喝好水」政策，克服重重困難，114年8月20日公布全國首例《廢水及污水排放管理自治條例》，以「源頭管理」為核心，嚴格禁止在飲用水取水口及灌溉渠道取水口上游排放廢污水，確保飲水及農業灌溉安全。

環保局說明，為遏止噪音擾民，112年12月打造全國首創「車載式六合一智慧監測科技執法設備」，使用廂型車執行「柴車定檢辨識、機車定檢辨識、AI判煙、AI判管、聲音照相、移動式空品微感器」6項噪音與空污科技化取締作業，優秀表現獲台北市電腦商業同業公會「2025智慧城市創新應用獎」。

環保局表示，為守護敏弱族群健康，114年1月劃設「新竹市馬偕兒童醫院」空氣品質維護區，乃全國首處兒童醫院空維區，範圍涵蓋周邊建功高中等敏弱族群集中的場所，管制對象為出廠滿3年以上的柴油大客貨車及小貨車、出廠滿5年以上的燃油機車。自劃設以來，統計至114年12月，行經區內之老舊柴油車減少0.7%，周遭PM2.5平均濃度下降2.1μg/m³。

環保局說明，在全球淨零及永續發展浪潮下，市府持續推動各項淨零綠生活策略，透過「以公領私、產業合作、市民參與」，齊心協力構築宜居永續的低碳城市，推動竹市發展與進步，創造更美好的未來。

延伸閱讀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！

越關越像大尾鱸鰻？旺宏單日爆噴 8%！外資罕見重磅喊話