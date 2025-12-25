高虹安上任3週年「說到做到」 平均2天1工程、政見兌現逾8成
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
新竹市長高虹安今（25）日上任滿3週年，交出「平均2天1工程」、「政見兌現逾8成」的施政成績單。目前競選政見落實率已突破8成，139項中完成97項，包含數位實驗高中成立、關埔空橋開工及棒球場改善等重大建設。數據顯示，透過交通改善小組的專案處理，竹市每10萬人口交通事故率降低了11.1%，展現出「科技治市」下務實且高效的執行成果。
新竹市政府今日表示，秉持「安居科技城」施政願景，市府持續推動城市轉型與建設升級。3年來，新竹市平均每2天就有一項公共工程完成或啟動；高虹安競選期間提出的政見，整體落實率已達8成，展現說到做到、加速推動市政的具體成果。「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。
市府表示，高虹安上任後，以理性、務實態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。3年來，政見整體落實率達8成，列管139項，已完成97項、辦理中40項、規劃推動中2項，包含成立數位實驗高中、新竹通APP上線、開辦祝你好孕補助（凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助）及到宅坐月子服務、擴大敬老愛心卡點數及使用範圍、推動弱勢長輩營養金、提升特教資源及聘用人力、設置智慧停車柱等，謹記市民託付，積極兌現。
市府指出，在教育政策上，高虹安秉持「新竹好學」願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善。除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」外，3年來共增改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班、改善2校專業藝術教育場地、3校特教班及多功能教室，並補助18校教學空間與25校大型集會場所冷氣建置，同時成立全國第二所數位實驗高中。
此外，3年來投入逾10億元改善學童營養午餐、特教環境，以及教師與代理教師福利，奠定城市長遠發展的教育基礎。
市府也提到，交通建設是高虹安高度重視的工作。上任第一場市政會議即兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點。
3年來，市府已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成17403公尺實體人行道與4341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺、側溝改善11985公尺、汰換路燈7400盞，並建置2400席智慧停車柱、78處智慧公車站牌、236槍電動大小客車充電樁。透過工程改善與智慧號誌調整，竹市每十萬人口交通事故發生率減少231件、降幅達11.1%，並新闢9處汽機車停車場。
公共運輸方面，市府持續優化公車路線，開通先導公車，累計搭乘人次已逾40萬；3年來新增54站Ubike站點、530輛Ubike、100輛Ubike電輔車及500輛共享機車，完善多元運具環境。
市府表示，高虹安秉持「從小到老，照顧到好」理念推動社福，包含祝你好孕補助、到宅坐月子服務、放寬好孕專車資格、生育津貼提高至每胎3萬元，以及托育補助加碼，公共化提升至7500元、準公共化提升至14500元。
市府並預計自115年3月起，育兒津貼每月加碼1000元，原有補助加上市府加碼後，每月可領取6000元至8000元；同時規劃新增10處公共托嬰中心及南區親子館，並佈建赤土崎多功能館、兒少家庭福利館。
在長者福利方面，市府擴大敬老愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至91處，並開辦每月1000元弱勢長者營養金；同時建置疫苗預約系統，累計5411人次受益。長照服務方面，已建置12處A級整合型服務中心、143處B級服務單位及55處C級據點。
「『安居科技城』就是現在進行式！」高虹安表示，3週年既是階段性成果檢視，也是持續前進的新起點。市府團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，精進政策執行力，讓「安居科技城」在每日市政推動中持續具體實現。
照片來源：新竹市政府
