高虹安上工了！韓國瑜送上祝福「好人一生平安」

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審貪汙罪的部分逆轉無罪，今（18日）重回新竹市政府復職，立法院長韓國瑜送來花籃祝賀，上頭寫著「好人一生平安」。而高虹安發表談話時第一句說「謝謝大家，我回來了！」

高虹安詐領助理費案逆轉無罪，18日重回市府上班（攝自中天新聞）

高虹安上午走進市府，就受到大批市府員工的包圍歡迎，並送上擁抱，場面相當溫馨。同時各界也陸續送來花籃表達祝賀，其中立法院長韓國瑜也送花致意，花籃上寫道「好人一生平安」。

高虹安表示自己經歷1年風風雨雨的時光，終於回到最熱愛也最牽掛的市政工作。她說，這1年多來對忙碌的各界而言或許轉眼即逝，但對她這個「人生被迫按下暫停鍵」的人來說，卻彷彿跨越了1個時代。此刻的她心情既激動又沉穩。激動是因為經歷1年多風雨時光終於回歸市府，沉穩則是經歷這麼多波折與人生逆境後，她比以往任何時刻都深刻體認到責任的重要性。

廣告 廣告

立法院長韓國瑜送花籃祝福（報系資料照）

高虹安感謝市府團隊努力兌現著她競選市長時的承諾，也因為施政團隊的努力，讓新竹市持續獲得很多肯定。高虹安最後也感謝這段時間給予關心與支持的朋友，她說「在逆境中感受到的溫暖與支持，比起順境時的掌聲，更令人刻骨銘心。」無論是2022年支持她當選新竹市長的9萬8000多名支持者，或是今年反罷免12萬多票讓她留下來的選民，這些支持是她身上最重、也最甜蜜的負擔。

延伸閱讀

高虹安停職逾年復職 談逆境最暖支持感謝市民相挺

藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓

高虹安二審逆轉！青鳥崩潰喊「怎麼教小孩」 藥師1句話酸爆