高虹安上訴二審大逆轉！涉貪「撤銷」引爭議 高院判決理由曝光

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

新竹市長高虹安遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費11萬，法院一審判刑7年4月、褫奪公權4年，今（16日）上午，二審高院判決出爐，依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金；另外，涉犯貪污治罪條例部分「撤銷」，可上訴。而判決結果也引發軒然大波，對此，合議庭也給出了判決理由，認為高虹安等人，欠缺了《貪污治罪條例》詐欺取財的故意。

新竹市長高虹安涉貪二審大逆轉。（圖／翻攝畫面）

高虹安因涉詐領助理費，案件上訴二審高院，今（16日）上午10點，高院宣判結果出爐，其中，涉犯貪污治罪條例部分「撤銷」。對此，合議庭也給出判決理由，表示本案中，構成《刑法》214條的「使公務員登載不實」的罪名，在於高虹安與涉案助理說明薪水8萬元，其中1萬要提撥作為公基金，所以薪水實際上7萬元，但卻向立法院報8萬元，產生登錄不符合的現象。

新竹市長高虹安涉貪二審大逆轉。（圖／翻攝畫面）

而不構成《貪污治罪條例》的詐欺罪部分，是因《立法院組織法》中，助理費相關立法目的跟預算編列性質，是屬於實質補助、彈性運用，以每位立委統籌數額作為單位，編列的方式跟說明，都是列在委員問政業務項下，所以助理的酬金跟加班費本質上，是屬於立法委員補助費的性質，一開始直接撥入立法委員的帳戶當中，後來是因稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶，但是對於助理費跟加班費編列預算的性質跟理由都沒有改變。

另外，就中央主計主管機關歷來的定義認為，助理待遇納為民意代表待遇中、立委聘用助理待遇的補助，立法院函覆的回文認為，編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要所需的財力不足，本質上，是屬於立法委員補助費的性質，所以基於以上的理由，認為高虹安等人欠缺了《貪污治罪條例》詐欺取財的故意。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

