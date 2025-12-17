高虹安下午證實：已收到內政部復職回函 明天回新竹市府上班
是否回歸民眾黨 還未與黨內進行討論
停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市政府已向內政部提復職申請。高虹安今天上午出席活動受訪表示，希望越快越好，盡快回到市政崗位；她下午說，已收到內政部的復職回函，預計明天回市府報到上班。至於是否回歸民眾黨？高虹安說，還未與黨內進行討論，目前最重要是趕緊回到市政崗位，將政見依序兌現。
台灣高等法院昨天依使公務員登載不實偽造文書罪，將高虹安判刑6月，得易科罰金，可上訴。由於符合地方制度法的縣市長得復職規定，新竹市政府昨天向內政部提出高虹安復職申請。內政部長劉世芳今天說，昨天下午收到新竹市政府來函，公文正在簽辦中；若內部完成簽辦程序，「會相當地快」。
高虹安今天上午出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動、接受媒體聯訪表示，希望復職越快越好，盡快回到市府工作、回到正常生活。截至上午11時，尚未收到內政部回函。
有記者詢問收到判決書的心情，高虹安說，目前尚未收到，相關法律爭點或合議庭的判斷，各界應等收到判決書後再評論，並且尊重司法。
被問及是否回歸民眾黨？高虹安指出，還未與黨內進行討論，目前最重要的是趕緊回到市政崗位上，將一些政見依序兌現。
對於助理費相關法規的修法提案，高虹安說，過去有上百名民意代表都有遇到助理費的問題，接下來立法院應兼顧助理權益，讓法律條文能夠兩全其美。
高虹安下午向中央社記者表示，稍早竹市府已收到內政部的復職回函，預計明天上午她會回到市府進行報到手續、開始上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
收到高虹安復職申請！內政部辦理進度曝光 「停職薪水怎麼算」劉世芳全說了
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領國會助理費案，台北高等法院16日二審逆轉，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決。有關高虹安復職市長一事，內政部長劉世芳今（17）日上午說明，已在昨日下班左右收到新竹市政府函文，公文正在簽辦當中。高虹安被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得11萬6514元，台北地方法院去年7月26日一審依......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 6
高虹安將復職！停職1年5月薪水可補發...有望領回164萬
新竹市長高虹安因涉貪汙詐領助理費遭起訴，台灣高等法院昨（16）日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪；內政部證實，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，已收到新竹市政府來函，公文正在簽辦中。據悉，高虹安停職1年5個月的薪水，共164萬餘元，薪水將依程序補發。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
高虹安二審無罪將復職！黃暐瀚點破 2026 參選機率 99%：新竹成「藍白合」首個示範區將牽動這三縣市？
高虹安助理費案二審改判無罪，黃暐瀚分析指出參選機率達99%，反罷免12萬票高於當選票證明藍白已合流，新竹成藍白合作第一示範區。黃暐瀚點名新北李四川、黃國昌，嘉義張啟楷、王美惠，宜蘭陳宛惠等三縣市可能跟進，但國民黨內部仍有不同聲音，2026選舉藍白競合關係受關注。風向台灣 ・ 4 小時前 ・ 100
判高虹安無罪…郭豫珍曾經手「扁燦案」陳水扁曾酸「太巧合」：怎又是她
新竹市長高虹安涉詐領助理費案，高等法院16日二審宣判出現戲劇性逆轉，原一審貪污重罪被撤銷，改判偽造文書6月。承審法官郭豫珍隨即成為焦點，因她過去曾審理前北市議員童仲彥類似案件，當時以「助理費非薪資」駁回再審致童入獄。此次高案涉案金額雖較高，卻認定非貪污，兩案標準迥異引發熱議。此外，郭豫珍曾手握陳水扁、鄭文燦等重量級案件，其判決尺度再度引發各界對司法標準一致性的關注。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
高虹安貪污改判無罪！黃智賢轟承審法官：「貪官之友」
政治中心／綜合報導新竹市長高虹安涉詐助理費二審出現大逆轉，貪汙部分獲判無罪，僅以公務員登載不實罪判處6個月，消息一出承審法官郭豫珍立刻成為討論焦點。對此，資深媒體人黃智賢在臉書針對高等法院審理中的高虹安助理費案提出嚴厲質疑，「郭豫珍根本是貪官之友，有這位法官『何愁人間不黑暗』」。民視 ・ 6 小時前 ・ 71
高虹安別高興太早！貪污罪撤銷復職市長 林志潔嗆：檢方一定上訴
即時中心／高睿鴻報導新竹市長高虹安近日官司纏身，因過去擔任立委期間涉嫌詐領助理費，先前遭一審宣判違反《貪污治罪條例》、判刑7年4個月；判決出爐後，高虹安也宣布退出民眾黨、新竹市長職務亦遭停職。沒想到，今（16）天二審判決大逆轉，貪污罪撤銷、僅以《使公務人員登載不實》罪改判刑6月，得易科罰金。對此，曾披民進黨戰袍選新竹立委、現為陽明交通大學教授的林志潔開嗆，檢察官一定會上訴最高法院。民視 ・ 1 天前 ・ 92
高虹安案法官遭肉搜 藥師：北檢不辦嗎？
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉貪助理費，一審認定涉貪污罪，判處7年4月徒刑，不過二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 13
看高虹安案 林岱樺：助理費不該成為政治人物陷阱
新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審大逆轉，可望復職，正身陷助理費風暴的立委林岱樺今（17）日說，高院判決回歸到立法院組織法的立法意旨，她強調，沒有任何一毛錢進入她私人口袋，也就沒有人頭助理，她呼籲推動助理費制度合理化，不該成為政治人物陷阱，不要讓她的冤案，再度成為政治鬥爭的工具。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
財長：明年統籌款8840億元撥地方 不受總預算審查影響
（中央社記者王承中台北17日電）財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，明年度中央政府統籌分配稅款將按照財劃法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入，即使立法院不審查115年度中央政府總預算案，這筆錢還是會撥入到地方政府的稅課收入，明年度統籌分配款為8840億元。中央社 ・ 3 小時前 ・ 3
吳怡農喊話跟進不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉
（中央社記者葉素萍、陳昱婷台北17日電）爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視，他呼籲台北市長蔣萬安跟進。中央社 ・ 2 小時前 ・ 39
高虹安貪污改判無罪 黃智賢轟法官郭豫珍「貪官之友」：噁心可恥！
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，16日二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金，引發網友議論。對此，媒體人黃智賢直言，承審法官郭豫珍根本是貪官之友，「真是好雙標，好可恥，好噁心。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 712
男子自首南投曾殺害獨居女 警尋獲白骨逮共犯 兩嫌遭羈押
蔡姓男子7日向警方自首，稱兩年前在南投殺害劉姓女子，警方經近一周搜尋，於彰化芬園鄉棄屍地點尋獲白骨，並逮捕共犯陳姓男子，將兩人依殺人罪嫌移送，南投地檢署聲押獲准。初步了解，蔡男與陳男疑幫劉女討債，卻黑吃黑私吞本票，與劉女談判多次，最後一時爭執掐死劉女。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 18
國道警察執勤遭慘撞 「紅斑馬」車尾撞凹變形
國道1號南向317.6公里處，今（17）天凌晨發生警車「紅斑馬」遭追撞事故，造成車尾嚴重受損，肇事車輛的車頭也整個撞爛。據了解，當時國道警巡邏車正在協助執行警戒勤務，肇事駕駛疑似沒注意車前狀況，往前撞台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
撞死清潔工酒駕男遭起底是「小草」民眾黨聲明：肇事者屬外部特約商家
台南市鄭姓男子昨天在安平區酒駕追撞垃圾車，造成隨車人員陳姓女子死亡，網友起底鄭男是「小草」，台灣民眾黨台南市黨部發表聲明，肇事者屬外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，和黨務運作等無關。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 638
不覆議、不釋憲了！卓榮泰為何祭出「不副署」？黃暐瀚揭救濟路全斷內幕：台灣憲政陷入藍畫面
針對財劃法修法，行政院長卓榮泰動用「不副署」權力引發藍白質疑違憲。政治評論員黃暐瀚深度解析：在覆議 8 次遭封殺、憲法法庭大法官人數不足導致釋憲失效的情況下，台灣憲政體制已陷入「全面卡死」的藍畫面僵局。究竟「不副署」的法律依據為何？誰能認定違憲？2026 選舉是否成為唯一解方？風向台灣 ・ 2 小時前 ・ 17
列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越
韓中技術究竟差距有多少年？南韓產業通商資源部東北亞通商科科長金德九（音譯）表示，無論是在鋼鐵、石化、造船等傳統重工業領域...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 73
台東南橫夜空出現火流星照亮雲海 罕見畫面曝光
台東縣政府設置在南橫公路埡口即時影像昨晚捕捉到火流星，照亮整片南橫雲海，民眾看見相當興奮，截圖分享。台東縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，火流星比一般流星更亮、延續時間更長，過去曾在東海岸即時影像看見火流星照亮海面，這次南橫的火流星則照亮雲海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 17
捷克最美溫泉小鎮 卡羅維瓦利喝飲泉、嚐溫泉餅！彩色建築像走進童話
旅人造訪布拉格通常不會錯過「卡羅維瓦利」，這座被譽為捷克最美溫泉小鎮的療養勝地。馬卡龍般繽紛的中世紀建築群簇擁在山間河流兩側，不時冒出裊裊湯煙，手捧專屬溫泉杯，漫步在優雅的溫泉長廊，感受飲泉的獨特滋味，買一份溫泉水做的溫泉餅，讓舌尖留下甜滋滋的小鎮記憶，卡羅維瓦利用最溫柔的方式，邀請旅人沉浸在療癒又浪漫的時光裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「最難吃年菜」翻身！農糧署公開芥菜去苦3招 冰鎮也能救口感
每逢農曆過年，餐桌上常見的「長年菜」總讓不少人又愛又恨。芥菜過去屢遭批評苦味過重，甚至被網友直言是「最難吃年菜之一」，端上桌後乏人問津。不過，農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA」分享料理訣竅，公開3種有效降低芥菜苦味的方法，讓這道象徵吉祥寓意的年菜，有機會重新翻身變成美味料理。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
卓揆不副署財劃法嗆可倒閣 Yahoo網路投票結果曝光
行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，並喊話若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，可以對行政院長提出不信任投票來制衡；清德總統15日深夜談話痛批「在野獨裁」，讓朝野對峙更加緊張；；入口網站「Yahoo奇摩」針對此議題詢問網友贊不贊成卓宣布不副署新版財劃法，截至今（17日）上午8時20分為止，已有超過1萬8千人進行投票，結果有61.8%網友都表示不贊成、21%贊成，另有17.2%為不知道／沒意見。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8