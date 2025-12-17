「高虹安不要高興得太早」許美華點2關鍵問題大：很高的可能發回更審

社會中心／林昀萱報導

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院16日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。對此判決結果，科技專家許美華直言「錯愕到傻眼」，認為二審「事實審」跟「法律審」問題都很大，最高法院有很高的可能會發回更審，直呼「高虹安不要高興得太早！」

許美華在臉書表示，第一時間看到高虹安二審貪污無罪以為看錯「整個判決讓人錯愕到傻眼」，她和律師好友討論後認為「這個案子檢察官一定會上訴，有很高的機率會被發回更審，高虹安先不要高興得太早！」許美華直言二審判決真的很扯，不只是判決大翻轉，更點名高院承審法官郭豫珍，「根本是跟之前所有類似案件的法官開了一個天大的玩笑。因為今天的判決，高虹安成為中華民國判決史上，第一個從『詐領助理費』罪名被判無罪的民代。前所未有的無罪判決，讓人不由得想起高虹安事發時曾說過的名言，『有人會搞定司法』。」

廣告 廣告

「高院二審高虹安的整個過程真的非常詭異。首先是，今年二月，高院針對高虹安立委任內涉詐領助理費，認為《立法院組織法》有違明確性原則，裁定停審並聲請釋憲。（意思是這個組織法不夠明確無法判決高虹安案）結果憲法法庭認為《立法院組織法》與刑罰無關，不構成高虹安案有罪或無罪判決的關鍵，現有法律已經足夠，沒有違憲的問題，因此憲法法庭裁定不受理，形同給高院法官一個軟釘子。」為何憲法法庭裁定「不受理」高院的這個釋憲聲請？理由是，高虹安涉及的是《貪污治罪條例》與《刑法》偽造文書罪，《立法院組織法》僅是「參考性法規」，非定罪的直接依據。即使該法條文不明確，也不影響犯罪構成要件的判斷，因此不屬於憲法審查的範圍。也就是説沒有違憲的問題。高院二月時停止審理高虹安案去釋憲，結果被憲法法庭打臉不受理。

許美華表示：「高院二月的這個舉動，真的很奇怪，似乎是想盡辦法，在幫高虹安找一個解套的方法。就在二月，高院為了高虹安案聲請釋憲被憲法法庭打回票之後，立法院上場了。今年三月，立法院法制局撰寫了一份『立法委員聘任公費助理相關法制問題研析』，並由法制局長郭明政掛名，提出：『助理費本質是補助』，還建議修法讓立委『統籌運用』。這就是最近金門立委陳玉珍提出立委助理費除罪化、貪污自肥條款的由來。郭明政今年八月還曾簽署一份報告，主張立法院對於憲法法庭的判決『僅有尊重義務，尚無遵從之必要』。意思就是二月憲法法庭對高院打回票那件事，不要理他。今天高院二審高虹安詐領助理費大翻盤，引述的主要理由『立法院函覆認為助理費本質，屬於立法委員補助費性質』，就是來自今年三月法制局的這份報告。」

許美華透露，律師好友對二審判決也相當氣憤，認為法官判決書引述立法院法制局意見根本太可笑，「立法院法制局不是立法機關也不是司法機關，它是屬於立院的行政體系」、「法制局根本沒有解釋法律的權利，包括立法委員助理費的性質。」且為什麼同樣是詐領助理費，同一位法官對高虹安跟童仲彥的看法完全不同？許美華指出，「二審法官認定高虹安有『使公務員登載不實』，也就是認為她用假的理由、假的名目去申報助理費，意即用造假的文書去領助理費，『偽造文書』有罪，但這不算貪污？而判決根據理由不是憲法法庭，而是韓國瑜院長領軍的立法院法制局？這份判決書內容應該不是只有我看不懂，檢察官應該也看不下去吧！」「我相信檢察官會上訴，因為二審『事實審』跟『法律審』問題都很大；因此檢察官上訴會成功，最高法院有很高的可能會發回更審。發回更審就會換法官了！希望下一個法官是正常人！」

更多三立新聞網報導

23歲女清潔員遭酒駕撞死 妹不敢置信悲喊「我沒有姊姊了」網鼻酸

台積電產能隱憂！熊本二廠動土2月傳停工超敏感 台積電三緘其口有苦衷

高虹安涉貪逆轉！四叉貓大喊崩潰 質疑「大水庫理論」成脫身關鍵

金主供出黃國昌／台派金主應訊認匯款千萬 證明黃國昌才是凱思幕後老闆

