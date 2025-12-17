「高虹安不要高興得太早」許美華點2關鍵問題大：很高的可能發回更審
社會中心／林昀萱報導
停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院16日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。對此判決結果，科技專家許美華直言「錯愕到傻眼」，認為二審「事實審」跟「法律審」問題都很大，最高法院有很高的可能會發回更審，直呼「高虹安不要高興得太早！」
許美華在臉書表示，第一時間看到高虹安二審貪污無罪以為看錯「整個判決讓人錯愕到傻眼」，她和律師好友討論後認為「這個案子檢察官一定會上訴，有很高的機率會被發回更審，高虹安先不要高興得太早！」許美華直言二審判決真的很扯，不只是判決大翻轉，更點名高院承審法官郭豫珍，「根本是跟之前所有類似案件的法官開了一個天大的玩笑。因為今天的判決，高虹安成為中華民國判決史上，第一個從『詐領助理費』罪名被判無罪的民代。前所未有的無罪判決，讓人不由得想起高虹安事發時曾說過的名言，『有人會搞定司法』。」
「高院二審高虹安的整個過程真的非常詭異。首先是，今年二月，高院針對高虹安立委任內涉詐領助理費，認為《立法院組織法》有違明確性原則，裁定停審並聲請釋憲。（意思是這個組織法不夠明確無法判決高虹安案）結果憲法法庭認為《立法院組織法》與刑罰無關，不構成高虹安案有罪或無罪判決的關鍵，現有法律已經足夠，沒有違憲的問題，因此憲法法庭裁定不受理，形同給高院法官一個軟釘子。」為何憲法法庭裁定「不受理」高院的這個釋憲聲請？理由是，高虹安涉及的是《貪污治罪條例》與《刑法》偽造文書罪，《立法院組織法》僅是「參考性法規」，非定罪的直接依據。即使該法條文不明確，也不影響犯罪構成要件的判斷，因此不屬於憲法審查的範圍。也就是説沒有違憲的問題。高院二月時停止審理高虹安案去釋憲，結果被憲法法庭打臉不受理。
許美華表示：「高院二月的這個舉動，真的很奇怪，似乎是想盡辦法，在幫高虹安找一個解套的方法。就在二月，高院為了高虹安案聲請釋憲被憲法法庭打回票之後，立法院上場了。今年三月，立法院法制局撰寫了一份『立法委員聘任公費助理相關法制問題研析』，並由法制局長郭明政掛名，提出：『助理費本質是補助』，還建議修法讓立委『統籌運用』。這就是最近金門立委陳玉珍提出立委助理費除罪化、貪污自肥條款的由來。郭明政今年八月還曾簽署一份報告，主張立法院對於憲法法庭的判決『僅有尊重義務，尚無遵從之必要』。意思就是二月憲法法庭對高院打回票那件事，不要理他。今天高院二審高虹安詐領助理費大翻盤，引述的主要理由『立法院函覆認為助理費本質，屬於立法委員補助費性質』，就是來自今年三月法制局的這份報告。」
許美華透露，律師好友對二審判決也相當氣憤，認為法官判決書引述立法院法制局意見根本太可笑，「立法院法制局不是立法機關也不是司法機關，它是屬於立院的行政體系」、「法制局根本沒有解釋法律的權利，包括立法委員助理費的性質。」且為什麼同樣是詐領助理費，同一位法官對高虹安跟童仲彥的看法完全不同？許美華指出，「二審法官認定高虹安有『使公務員登載不實』，也就是認為她用假的理由、假的名目去申報助理費，意即用造假的文書去領助理費，『偽造文書』有罪，但這不算貪污？而判決根據理由不是憲法法庭，而是韓國瑜院長領軍的立法院法制局？這份判決書內容應該不是只有我看不懂，檢察官應該也看不下去吧！」「我相信檢察官會上訴，因為二審『事實審』跟『法律審』問題都很大；因此檢察官上訴會成功，最高法院有很高的可能會發回更審。發回更審就會換法官了！希望下一個法官是正常人！」
更多三立新聞網報導
23歲女清潔員遭酒駕撞死 妹不敢置信悲喊「我沒有姊姊了」網鼻酸
台積電產能隱憂！熊本二廠動土2月傳停工超敏感 台積電三緘其口有苦衷
高虹安涉貪逆轉！四叉貓大喊崩潰 質疑「大水庫理論」成脫身關鍵
金主供出黃國昌／台派金主應訊認匯款千萬 證明黃國昌才是凱思幕後老闆
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 144
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 62
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 9
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 14 小時前 ・ 11
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 112
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 22 小時前 ・ 159
汐止「金龍湖」房價雙軌制！2到5字頭都找得到 「一個社區」撐全區 汐東捷運將扭轉獨強局勢｜房價狙擊手
新北市汐止區金龍湖為台北盆地第一大湖，以豐富生態聞名，吸引許多水鳥棲息，生活步調較慢，也不像市區那樣壅擠，湖畔還有景觀住宅，親民房價及悠閒自然環境，吸引不少南港、東湖人移居，但生活圈房價落差不小，山坡區可找到2字頭的中古大樓，類似產品在鬧區卻要5字頭。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 8
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 59
【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意
行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回「爭議」法案，他願赴立法院進行國情報告...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 125
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 152
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 48