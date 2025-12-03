「高虹安不認輸一定參選到底」 郭正亮談助理費案：這樣就要剝奪參選資格？

藍白合作布局2026大選，新竹市目前在藍白陣營中已達高度共識，希望停職中的新竹市長高虹安能再次參選，不過，高虹安助理費案將在12月中旬二審宣判，她本人曾私下表示，如果二審判有罪，就沒有連任意願，這也為藍白合作帶來變數。對此，前立委郭正亮認為，高虹安不認輸，所以她一定參選到底，判決沒有用，她可以參選，她有罪，可是刑期不到10年。

郭正亮在節目《綠也掀桌》表示，國民黨在這裡難為，如果高虹安二審有罪，國民黨地方的人會說「豈不是送給民進黨」，這個問題早就浮現了。

郭正亮提到，以他對高虹安的了解，高虹安一定會參選到底，但如果參選，然後又當選，會不會是一場空？因為最後定讞有罪，還是要抓去關。目前國民黨地方有聲音，「這樣會不會送給民進黨」。

郭正亮坦言，目前高虹安的民調還是最高，許多人認為她是被冤枉的，加上涉及貪污案的金額僅十幾萬元，「這樣就要剝奪一個人的市長參選資格？」

節目主持人對此詢問，2026新竹縣市之戰，是不是對藍白都不容樂觀？郭正亮認為，更危險的是其他地方，比如嘉義市，民進黨立委王美惠很強；還有彰化市長之戰，民進黨立委黃秀芳也很強。郭正亮更指出，宜蘭市長之戰也值得關注，林國璋百分之百是賴清德的人馬，綠委林俊憲下來第二個目標就是他，全力輔選。

