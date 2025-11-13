高虹安亂挖棒球場？他翻譯判決書打臉綠議員

▲民進黨新竹市議員批高虹安亂挖棒球場被法院認證，民眾黨國家治理學院主任翟本喬批，民進黨欺負一般人看不懂判決書的用語，藉此混淆視聽。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市立棒球場爭議再起，民進黨新竹市議員楊玲宜等人曬出桃園地方法院判決，認定新竹市政府「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」，痛批市長高虹安不斷說要挖大秘寶，事實上是一場徹頭徹尾的政治鬧劇；後續改善工程標案高達1.3億元，最終將由市民買單。民眾黨國家治理學院主任翟本喬批，民進黨欺負一般人看不懂判決書的用語，藉此混淆視聽，事實上該判決是承包新竹棒球場工程的下游包商揚名公司，告贏上游營造商巨佳公司，法院並未認定市府有責。

廣告 廣告

翟本喬指出，根據法院判決，巨佳營造必須支付揚名實業新台幣737萬4,312元工程款，並自112年8月10日起按年利率5%計息，訴訟費用由巨佳營造負擔。整起官司是揚名向巨佳追討欠款，揚名主張工程已全數完成，包括主合約與追加項目，巨佳卻仍積欠兩筆共逾700萬元的款項。

他說，巨佳辯稱工程有瑕疵，導致新竹市政府至今無法驗收，並主張要花4,100萬元修復，因此要求以損害金額抵銷欠款。翟本喬指出，法院審理後完全駁回巨佳的說法，理由包括「未依程序催告修補」、「無法提出具體瑕疵證據」，且球場在111年7月已辦過比賽，顯示揚名確實完成施工。

翟本喬強調，法官認定巨佳以市府未驗收為由拒付尾款，屬於不正當行為，付款期限已到，必須支付工程款。至於4,100萬元的損害主張，法院認為被告舉證不足，且鑑定時球場現場早被開挖無法檢測，不構成原告責任，因此無法抵銷。

此外，翟本喬補充，法院裁定利息起算日為112年8月10日，並允許揚名公司繳交245萬元擔保金後可先行強制執行；若巨佳繳交737萬元反擔保金，則可暫緩執行。翟本喬最後指出，整份判決內容清楚顯示，糾紛僅為包商間債務問題，與新竹市政府無涉，呼籲民代應查證事實，勿以訛傳訛。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

與北北基不同調！桃園今全市停班停課 張善政親曝決策有這2原因

影／普發現金1萬又不違憲了？卓榮泰：現在是照行政院版本再發的

陳佩琪親征？傳明年選澎湖縣長 祕書長周榆修驚呼：我第一次聽到