高虹安二審判決大逆轉！貪污罪為何被撤銷 高院出面說明了

​​停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審今（16）日判決大逆轉，貪污部分無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金。外界也好奇改判的原因為何，高院也針對高虹安貪污罪被撤銷進行說明。

高虹安在擔任民眾黨不分區立委時，涉虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安上訴。

後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。二審經開庭雙方辯論終結，迎來大逆轉，高院改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴，在貪污無罪的情況下，高虹安將回歸新竹市長職務。

針對貪污罪撤銷，高院說明，根據立法院組織法第32條立法沿革：助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，此法也明定立院每年應編列每為立委一定數額之助理費以及辦公事務預算，是以每位立委作為統籌單位。

高院認為，助理酬金以及加班費本屬於立委補助費性質，由立委以雇主身分統籌管理，雖然後續因為稅捐問題才改為撥入指定助理個別帳戶，但並不影響其補助費的性質。且立法院也回函表示，編列立委公費助理經費是補助立委問政所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質，基於上述理由認為高虹安等人欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財的故意。

