高虹安二審判決大逆轉 貪污罪被撤銷將回任新竹市長

隨著二審撤銷貪污罪部分，高虹安有望回任新竹市長。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 遭停職新竹市長高虹安涉詐助理費案今（16）日出現大逆轉，原先一審被依涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月。不過台灣高等法院今日上午宣判，撤銷原判決，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金，而根據《地方制度法》，高虹安有望回任新竹市長。

高虹安在立委任職期間，涉嫌透過虛報助理酬金及加班費等方式，詐取助理費 46萬 30元。雖高虹安和前公關主任王郁文均否認犯行，但另 3名辦公室幕僚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪。台北地院一審認為，高虹安身為立委，卻詐領助理補助費，行為重大、敗壞官箴，因此判處 7年 4月徒刑、褫奪公權 4年。

廣告 廣告

不過，台灣高等法院今日上午宣判，撤銷《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪部分，改依使公務人員登載不實罪，判處6月有期徒刑，並得得易科罰金。

由於高虹安一審因《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判決有罪，被內政部《地方制度法》第78條第1項規定，停止其新竹市長職務，並由副市長邱臣遠代理市長。不過隨著二審撤銷《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪部分，僅改依使公務人員登載不實罪，判處6月有期徒刑，讓高虹安得依同條第2項規定，恢復新竹市長職務。

《地方制度法》第78條之規定：

1.直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、村（里）長，有下列情事之一者，分別由行政院、內政部、縣政府、鄉（鎮、市、區）公所停止其職務，不適用公務員懲戒法第三條之規定：

一、涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者。但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者。

二、涉嫌犯前款以外，法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，經第一審判處有罪者。

三、依刑事訴訟程序被羈押或通緝者。

2.依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，或依前項第三款停止職務之人員，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

3.依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。

4.依第一項規定予以停止其職務之人員，經刑事判決確定，非第七十九條應予解除職務者，於其任期屆滿前，均應准其復職。

5.直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長，於本法公布施行前，非因第一項原因被停職者，於其任期屆滿前，應即准其復職。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

閣揆不副署！ 王金平：現在的確是憲政危機、大家沉澱一下

總預算卡關恐釀「運動部名存實亡」 民進黨團喊話在野三思