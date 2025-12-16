高虹安二審判貪污無罪、黃國昌怒嗆「道歉」...黃帝穎諷「傅崐萁學妹」同犯偽造文書罪：憑什麼要人向罪犯道歉！

新竹市長高虹安涉詐助理費，一審依《刑法》第55條「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑、褫奪公權4年，沒收11萬6514元不法所得；二審今（16日）宣判，撤銷貪污罪，依「使公務員登載不實偽造文書罪」，改判其6月有期徒刑，得易科罰金。對此，律師黃帝穎指出，民眾黨主席黃國昌一直要求民進黨給高虹安道歉，「高虹安是偽造文書罪犯，又憑什麼要人向罪犯道歉！」

黃帝穎今日於臉書發文嘲諷，「高虹安是國民黨立院黨團總召傅崐萁的學妹，倆人犯同一條偽造文書罪」。他提及，高院判高虹安貪污無罪，改判偽造文書罪6個月徒刑，為此黃國昌怒嗆過去這段時間民進黨、綠色媒體，那些名嘴跟側翼，稱「今天要不要站出來給高虹安一個最起碼的道歉」。

黃帝穎直呼，「黃國昌在大聲什麼？誰要跟罪犯道歉？」他批評，「黃國昌簡直法盲，沒有任何人該向偽造文書罪犯道歉」、「高虹安成為傅崐萁學妹，犯同一條偽造文書罪，所以可以比照傅崐萁『摸頭』黃國昌？！」

黃帝穎續指，暫且不論，高虹安的三個主任都認罪貪污，高院特殊法官罕見判決高虹安貪污無罪，檢方上訴，應難被最高法院維持。他說明，高院罕見見解「助理費是立委補助費性質」，與國民黨立委陳玉珍「貪污助理費除罪」修法理由相同，但與最高法院及各級法院「助理費屬於公款」的穩定見解明顯不同，因此貪污無罪部分上訴最高法院應難被維持。

最後，黃帝穎表示，「就算依照高院判決，高虹安是偽造文書罪犯，黃國昌又憑什麼要人向罪犯道歉！」

（圖片來源：三立新聞）

