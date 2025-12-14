高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去

停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。​

​沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上已經重選一次，不可能再重選了！」

沈政男批，難怪綠營一直說憲訴法違憲、財政收支劃分法違憲、憲法法庭開不成也違憲，「違不違憲，是你們說了算啊？最新民意就是大罷免的結果，也就是藍白為多數的國會，他們制定出來的法律，在還沒被宣告違憲之前，就是合憲，你們就是必須遵守，不然2028以後，就會被追究法律責任。」

廣告 廣告

沈政男說，卓榮泰大可把球踢回給總統賴清德，說「我副署以後你不要公布就好了」，不要傻到被賴清德推到第一線，然後就看賴清德敢不敢不公布立法院通過的法律了。人類歷史上竟然會出現這麼荒謬的法政體制，洛克、孟德斯鳩在天有知，都要哭笑不得了。

​沈政男提到，他再預告，12月26日高虹安的助理費貪污案二審，「會被判無罪！」因為二審法官當初根本審不下去，要求釋憲，理由是「公費助理」的定義不清楚，此案能不能適用《貪污治罪條例》大有疑問，既然如此，如果邏輯有通的話，就應該判無罪。

沈政男稱，上醫醫國，同理，最好的律師不是只會待在事務所等著生意上門，而是必須加入法政改革的行列，把荒謬可笑的地方，撥亂反正過來。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

