高虹安二審大反轉！貪汙罪為何被撤 高等法院這樣說

被停職的新竹市長高虹安因為涉貪助理費11萬餘元，於去年7月26日一審被判7年4月，褫奪公權4年。案經上訴以後，台灣高等法院於今（12月16日）宣判高依公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。高院稍早也針對高虹安貪汙罪被撤銷部份進行說明。

合議庭主張，高虹安當初招聘黃惠玫、陳奐宇、王郁文時，說法並非「我準備支付給你新台幣8萬元月薪，但是因為立委辦公室有許多費用支出，需要公積金，希望你能按月提撥1萬元公積金。這樣的待遇條件，你是否接受？」而是和其約定薪資7萬元，卻向立法院申報8萬元，因此構成刑法第214條使公務員登載不實事項於公文書罪。

另外，就貪汙部份高院則指出，根據立法院組織法第32條立法沿革：助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，此法也明定立院每年應編列每為立委一定數額之助理費以及辦公事務預算，是以每位立委作為統籌單位。

高院認為，助理酬金以及加班費本屬於立委補助費性質，由立委以雇主身分統籌管理，雖然後續因為稅捐問題才改為撥入指定助理個別帳戶，但並不影響其補助費的性質。且立法院也回函表示，編列立委公費助理經費是補助立委問政所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質，基於上述理由認為高虹安等人欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財的故意。

此外，針對檢方起訴時所指高虹安詐領46萬30元部份，在扣除應扣除項目以後，高虹安實際可以支配的金額為11萬6514元，但再扣除1名公費助理及私聘助理後，實際的開銷已經超出高虹安所得支配11萬6514元。

回顧整起事件，高虹安於2023年8月14日因本案被起訴，當時檢方指控高虹安在任職立委期間浮報助理費以及加班費共62萬餘元，扣除實際支付的費用後，共詐得46萬餘元。並將這筆費用花在私用，其中包括餐飲、禮品、花藍、紅包、高鐵、計程車等交通、住宿、油資、裝潢費、冰箱、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，甚至還有雙眼皮貼、衛生棉等用品。

台北地院審理此案以後，認定高虹安確實有詐取11萬餘元，並於去年7月26日依照利用職務機會詐取財物罪重判高虹安7年4月。案經上訴以後，高虹安不認罪，並於今年9月30日高院開庭時表示自己沒有貪汙，更泣訴自曾是父母引以為傲的女兒，如今卻成了貪汙犯，希望法官可以判她無罪。

