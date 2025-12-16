高虹安二審大逆轉無罪 律師認「實質補貼」見解實務罕見：最高法院應該吞不下去

高虹安二審大逆轉無罪，有律師解讀「實質補貼」見解實務罕見，認為最高法院發回機率很高。示意圖

高虹安貪污助理費案今天經高院二審大逆轉改判無罪，在法界投下震撼彈。一位曾擔任廉政署駐署檢察官的不具名律師指出，二審判決的核心爭議點在於重新定義了立委助理費的性質，將其認定為允許立委彈性運用的「實質補貼」。他認為，此項見解與最高法院長期以來的多數主流判決見解相悖，檢方上訴後翻盤機率很高。

律師指出，二審法院做出無罪判決的兩大理由，與傳統貪污定罪思維截然不同。一是法院從《立法院組織法》角度切入，發函詢問立法院後，認定立委助理費依法具有「實質補貼」的性質，與過去將民代助理費視為專款專用的見解截然不同。

廣告 廣告

其次，雖然高虹安助理確實存在薪資不實申報情況，例如約定薪資為7萬元，卻向立法院申報8萬元，構成虛報，但法院認為高虹安主觀上缺乏《貪污治罪條例》所要求的「不法所有意圖」。法院也考量，高虹安實際為公用所支出的費用甚至遠高於虛報所得的差額，且虛報款項也並非入私人口袋，而是用於公務相關支出，因此認定其並未構成貪污罪。

但他指出，這種「虛報不必然等於貪污意圖」的解釋，嚴重挑戰了現行實務界的主流見解。在許多助理費案件中，最高法院普遍認為，只要申報內容不實，使得國家多支出了款項，申報當下即被視為具有「不法所有意圖」，構成利用職務上機會詐取財物罪。

律師強調，若「實質補貼」見解成主流，將使立委對助理費的運用享有更大的彈性，不再嚴格限制申報薪資用途，甚至可能用於購買公務相關的零用金或咖啡等支出，「陳玉珍們也不必再修法了！」但這種解釋恐使助理費的認定標準混亂，未來國會助理前景堪憂。

更重要的是，今天高院對助理費的「實質補貼」見解並非近年實務上主流見解，最高法院過去一向認為助理費「並非」對立委的實質補貼，且本案二審判決的基礎事實認定可能存在錯誤，例如僅發函詢問立院，就照單全收？因此，他認為該案被最高法院發回更審的機率極高。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉詐領助理費二審貪污無罪！ 高檢署不忍了：研議上訴

不只高虹安判無罪 台南2議員「乾坤大挪移」助理費也閃過貪污罪

高虹安詐助理費無罪理由在這裡 高院：屬實質補助可彈性運用