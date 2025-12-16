高虹安二審大逆轉貪污無罪 羅友志喊：賴2026越來越艱難

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。對此，資深媒體人羅友志認為，高虹安二審大逆轉，對民眾黨的選舉有絕對光明面，高或許能成為2026「民眾黨最強母雞」，相較之下，總統賴清德的內心現在可能很不舒服，對賴來說，2026越來越艱難了。

高虹安被控民國109年擔任民眾黨不分區立委時，虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴她及4名助理，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高上訴。後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今，二審經開庭雙方辯論終結，12月16日大逆轉，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。

廣告 廣告

「恭喜高虹安，恭喜台灣司法」，羅友志在臉書發文表示，民眾黨前黨主席柯文哲被羈押近1年，現任黨主席黃國昌被影射查辦，高虹安則被控貪污，這3個案件，說沒「做錯」未免太護短，但是錯到必須付出自由、名譽代價，未免太過份！他質問，3案加在一起說沒有矯枉過正，看在正常人眼裡，誰能服氣？

羅友志認為，高虹安的新判決首先能讓正常人看到，原來台灣司法還有正常的法官，而因為這位法官的「正常」，未來「不正常」的會越來越被檢視；再來，高虹安的新判決會影響柯文哲、黃國昌案的法律觀感，2026的解套過程又對民眾黨選舉剛好有絕對的光明面，高或許能成為2026「民眾黨最強母雞」。羅友志也直言，賴清德的內心現在可能很不舒服，對賴來說，2026越來越艱難了，現在所有的「果」，都是賴一念之間種下的「因」，「此消彼長，怎麼不讚嘆司法的最後良心，來的正是時候。」

【看原文連結】