高虹安二審大逆轉 劉世芳證實收復職公文：簽辦程序會相當快

內政部長劉世芳證實，新竹市府16日下午送出高虹安的復職申請。

新竹市長高虹安捲入立委期間詐領助理費風波，一審遭判有期徒刑7年4月後即停職至今。高等法院昨（16日）宣判二審結果出現大逆轉，貪污部分改判無罪，僅依使公務員登載不實罪判處有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。內政部長劉世芳今（17日）上午受訪時證實，昨日下班左右已接到新竹市政府發來的公文，請求讓高虹安恢復新竹市長職務。

新竹市政府前一天表示，已依規定向內政部提出復職申請，劉世芳今（17日）早也證實已收到公文，正依據《地方制度法》第78條規定進行簽辦當中。至於簽辦時程，劉世芳指出：「內部如果完備其他簽辦程序，會相當的快。」

媒體追問高虹安停職期間的薪水是否會返還，劉世芳回應：「復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。」

依據《地方制度法》第78條規定，縣市長涉貪污治罪條例之罪，經一審判處有期徒刑以上刑期者將被停止職務；但若經改判無罪時，於任期屆滿前，得准其先行復職。高等法院二審判決高虹安貪污部分無罪的結果，成為其得以申請復職的關鍵。





