即時中心／廖予瑄報導

遭停職的新竹市長高虹安立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，去（2024）年7月一審遭判刑7年4個月、褫奪公權4年；上訴後，高院今（16）日撤銷「貪污有罪」判決，改依偽造文書罪輕判6個月徒刑，可易科罰金。民眾黨秘書長周榆修及副秘書長許甫隨即表態挺高申請復職。民進黨新竹市黨部則回應「尊重司法」。

由於高虹安在擔任不分區立委期間，遭控詐取助理加班費等共46萬30元，一審依照貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」判高7年4個月有期徒刑，褫奪公權4年；內政部隨即依《地方制度法》將她的市長職務暫停，由原副市長邱臣遠代理。

今日二審判決出爐，高虹安涉貪的部分改判無罪，認定她僅觸犯使公務員登載不實的偽造文書罪，輕判有期徒刑6月，得易科罰金。高檢署已研議提起上訴

對於高虹安的貪汙罪嫌遭撤銷，許甫表示，「民眾黨全力支持高虹安市長申請復職，致力於推動市政」。而周榆修也在第一時間關心高，「歡迎高市長依程序回到民眾黨的大家庭。」

民進黨新竹市黨部則強調，無論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞的結果為何，「本黨『尊重司法』的立場不會改變」，並相信地方與黨中央會推出最合適的人選，參選2026新竹市長選舉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安二審大逆轉！民眾黨2高層表態挺復職 綠營新竹市黨部回應了

