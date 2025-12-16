高虹安二審大逆轉！牽動2026藍白合布局？

記者李鴻典／台北報導

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今（16）天改依偽造文書罪判刑6月。熱血公民教師黃益中說，基本可以確定，2026新竹市藍白合就是共推高虹安了。

高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。（圖／翻攝自高虹安臉書）

黃益中表示，雖然知道二審法官對高虹安很好，畢竟也為她的案子聲請憲法法庭釋憲（但大法官不受理）。從一審貪污罪判七年四個月，二審貪污無罪，改依使公務員登載不實罪判6個月並得易科罰金18萬元，這落差也太大了。

黃益中說，高虹安還另涉誣告罪，二審判6個月，目前上訴三審中，若三審有罪、無緩刑無易科罰金的話需解職。

黃益中進一步表示，以上均不影響她2026年參選新竹市長資格，基本可以確定，新竹市藍白合就是共推高虹安了。

評論員石明謹直言，一堆人都在歡呼高虹安貪污無罪，但是卻能夠接受她是偽造文書有罪的市長。

前民眾黨中央委員張益贍說，小草不要高興太早，在那邊喊「司法活了」，不小心柯文哲案一審判決下來，「司法又得死一次」！

「女神下午茶」粉專則貼出一張照片寫道，「找安找安」，照片中的手板上則有「土城找安，司法活了」。

