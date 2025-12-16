高虹安二審大逆轉 綠議員「8個字」形容立委、議員同案不同命

【論壇中心／綜合報導】新竹市長高虹安遭控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審判刑7年4月，目前停職中，高虹安上訴高等法院後，高院今（16）日逆轉改判高虹安貪污罪部分為無罪，依「使公務員登載不實罪」判6月，高檢署將「研議上訴」，而內政部表示，依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職，將於收到復職申請書後依法辦理。

民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中表示，依照高院的判決，自己跟偉杰議員現在不算是人，是狗，而身為立法委員的李坤城是神，卓冠廷指出，台灣各地幾百個地方議員涉及助理費的案件，而基本上有這樣子的狀況，就是七年以上重罪，會被關押，但今日高院的判決若將來變成判例，往後立委就是神仙，議員就是狗，依照當時法官釋憲的內文，包含今天判決對外發布的新聞，以及高院發言人對外的講法，認知上就是「立法院國會助理的錢，就是立法委員的實質補貼」，卓冠廷質疑，地方議員若涉及助理費詐領，全部被抓，但為何高虹安的判決能落差如此之大，這樣的判決真的能夠服眾嗎？

對於今日的二審宣判，高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。而民進黨立委沈伯洋表示，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立委的就好，以前被判貪污的真的情何以堪。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

