高虹安二審大逆轉「貪污無罪」！高院判決理由曝光

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、得易科罰金18萬元，貪污罪部分則判決無罪。對此，合議庭也說明判決理由，認定高虹安等人欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財中的主觀故意，因此貪污罪部分判決無罪。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審貪污罪部分無罪。（圖／高虹安臉書）

二審期間，承審法官曾一度就相關法律問題聲請釋憲，但未獲受理，仍採速審速結方式處理。檢方在審理過程中認為高虹安犯後態度不佳，建請從重量刑；不過最終判決結果出爐，貪污罪部分判無罪。

合議庭指出，本案成立《刑法》第214條「使公務員登載不實」，關鍵在於高虹安與涉案助理約定薪資為8萬元，其中1萬元須提撥作為公基金，實際領取為7萬元，但卻仍向立法院申報8萬元，導致申報內容與實際情況不符，構成登載不實。

至於未構成《貪污治罪條例》詐欺罪的原因，合議庭認為，依《立法院組織法》及相關規定，助理費的立法目的與預算性質，屬於對立法委員問政所需的實質補助，並非逐一對應助理實際薪資。相關經費以立委整體統籌金額編列，名目列於問政業務支出，助理薪資與加班費本質上，皆屬立委補助費的一部分。

判決也指出，助理費最初即撥入立法委員帳戶，後來僅因稅務考量，才改撥至助理個別帳戶，但預算性質與編列理由並未因此改變。中央主計機關與立法院歷來函釋亦認為，公費助理經費是補助立法委員問政所需，屬立委補助費性質。基於上述理由，合議庭認定高虹安等人欠缺詐欺取財的主觀故意，因此貪污罪部分判決無罪。

針對判決結果，台灣高等檢察署表示，將在收到完整判決書後，研議是否提起上訴。

