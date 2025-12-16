高虹安二審宣判逆轉「撤銷貪污罪」 柯文哲反應曝光

即時中心／廖予瑄報導

遭停職的新竹市長高虹安，因任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，去（2024）年7月底一審遭判7年4個月、褫奪公權4年；經上訴後，高院二審今（16）日撤銷貪污有罪判決，改依使公務人員登載不實罪輕判6個月徒刑，且可易科罰金。對此，身陷京華城弊案的前民眾黨主席柯文哲今日在台北地方法院前受訪，被問到對高二審改判結果有何看法，僅「ㄏㄥˋ」了一聲，便上車離開。

今日柯文哲為京華城案圖利、收賄等罪，赴北院進行案情論告程序，並完成個人答辯，除了頻頻喊冤之外，他也強調，司法應維護社會公平正義，不該成為政治工具。由於律師團尚未答辯完畢，因此審判長在下午5時諭知明（17）日上午續審。

待柯文哲下午步出北院後，立刻被媒體包圍，他指控檢調單位利用搜索，扣押手機、電腦、USB等，並從中找資料，拿來與京華城案做串聯，「編一個故事」，柯重申，法庭上是講證據、事實、真相，「如果你有證據，就拿出來就好了嘛，何必花2天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼，就這樣！」





快新聞／高虹安二審宣判逆轉「撤銷貪汙罪」 柯文哲反應曝光

柯文哲對於高虹安二審宣判只「ㄏㄥˋ」了一聲。（圖／民視新聞）





隨後，有媒體順勢詢問柯文哲，對於高虹安二審改判結果的看法；沒想到柯竟沒停下腳步，只「ㄏㄥˋ」了一聲，便快步離去，並坐上車離開。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

