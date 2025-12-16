高虹安二審採大水庫理論？他酸爆：沒看錯吧

▲高虹安涉貪遭起訴，二審大逆轉。（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，網紅四叉貓發出高等法院新聞稿截圖狠酸，用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！網友也紛紛表示：「玉珍白白被罵」、「阿童應該很不爽」等。

四叉貓昨發文表示，要是沒有理解錯誤的話：高虹安跟助理談好月薪7萬，但卻跟立法院申報8萬元，這部分是使公務員登載不實罪，有期徒刑6個月（可易科罰金18萬）。雖然助理多領到薪水後有回捐給高虹安當公積金，但助理費用途本就是拿來補貼立委的財力不足，所以不算貪污。

四叉貓進一步表示，助理們總共回捐給高虹安46萬元，但扣掉助理加班費以及一些公用花費，只剩下11萬元是被高虹安拿去私用，然後高虹安私聘助理就花了16萬元，超過從公積金拿去私用的11萬元，算起來高虹安還倒貼5萬元，所以無罪。

四叉貓接著崩潰狠酸：「我應該沒有理解錯誤吧？沒有吧？？？用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」底下大批網友也紛紛表示：「立法院三讀太慢了，法官直接將助理費除罪化」、「她說的是真的，她真的搞定了司法」、「阿童看到這個不知道會不會很幹」、「遇到藍白時就會出現的大水庫理論」、「直接跳過修法欸，玉珍白白被罵」、「水庫不是這樣用的好嗎？」、「功德職缺：立委助理」等。

