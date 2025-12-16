高虹安二審撤銷貪污罪 審判長「旗袍法官」曾辦扁燦抗告案

政治中心／徐詩詠報導



日前因在立委任內涉貪助理費、一審判有罪遭解職的新竹市長高虹安，全案經上訴二審後，高院今（16）日上午10點宣判，一審貪污罪部分撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」，輕判6月徒刑、得易科罰金。值得一提的是，該審受命法官郭豫珍，因愛穿旗袍被外界形容為「旗袍法官」，過去也曾審理前桃園市長鄭文燦、前總統陳水扁案件，成為兩人被羈押的關鍵角色。









高院審理高虹安一案後，將一審貪污罪撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」判高虹安6月徒刑。（圖／民視新聞資料照）

高虹安在立委任內，遭控利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，北院一審判處7年4月有期徒刑，褫奪公權4年，並沒收11萬元，後續遭內政部依法解職。不過高虹安上訴後，高院合議庭宣判，一審貪污罪撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」判高虹安6月徒刑。此舉也等同高虹安未來可回到市長大位，重新在新竹市府上班。審理本案的高院法官郭豫珍，過去針對高虹安一案，曾主張立院助理費欠缺明確性原則，一度停審高虹安案並聲請釋憲，不過憲法法庭裁定不受理。

郭豫珍因喜愛旗袍，被外界稱為旗袍法官。（圖／民視新聞資料照）

巧合的是，郭豫珍過去也曾經手鄭文燦、陳水扁案件。在鄭文燦案件中，檢方第2次提出抗告後，郭豫珍認為依事證內容，透過便捷的資訊工具進行勾串並非難事，認為忽略鄭文燦實質影響力，且有勾串證人之虞，因此撤銷原裁定發回原審法院，成為鄭文燦在第3次羈押庭當庭被收押的關鍵。此外，陳水扁也曾發文透露，指出：「天底下就是有這麼巧合的事。扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，喜歡穿旗袍的那位女法官。」





