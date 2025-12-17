高虹安二審撤銷貪污罪！律師舉「這3案例」批：見解異常且雙標

即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安涉立委任內虛報助理酬金與加班費，一審依貪污罪判刑7年4月，但高院昨（16）日二審大逆轉，改認助理費屬「立委補助費」，撤銷貪污罪、僅以登載不實罪輕判6月。對此，律師黃帝穎今（17）日在臉書痛批，承審法官見解異常且雙標，直指最高法院最新判決、顏寬恒案及高虹安案同法官過往裁定皆認定助理費為公款，質疑為高虹安量身打造脫罪，全案上訴最高法院恐難維持無罪。

新竹市長高虹安遭控於擔任立法委員期間，涉嫌虛報助理酬金與加班費，詐領公款11萬餘元，北院一審依《貪污治罪條例》判處7年4個月徒刑。不過，高等法院昨（16）日二審出現大逆轉，撤銷貪污罪判決，改以《刑法》使公務人員登載不實罪，輕判6個月、得易科罰金，引發社會高度爭議。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文指出，高院部分法官以「助理費屬立法委員補助費」為由，替高虹安貪污除罪，相關見解不僅罕見，且明顯違反最高法院及各級法院長期以來的穩定實務，甚至同一名法官過去裁定也曾認定民代助理費屬於公款，前後立場矛盾，形成嚴重雙標。

黃帝穎說明，最高法院今年最新刑事判決（2025年台上字第1868號）已明確指出，助理費是直接撥付給公費助理的薪資報酬，屬公款性質，並非立委可自由支配或視為個人補貼。其次，高院台中分院在顏寬恒涉貪案中，也明確認定立委助理費為立法院依法編列的預算，須實際聘用助理才能支領，並非委員個人薪資。

另外，黃帝穎表示，最引發爭議的是，高虹安案中參與審理的一名高院法官，於2022年的刑事裁定中，亦曾清楚指出，議員公費助理補助費並非議員薪資，更不得挪作私用，如今卻在高虹安案中採取相反見解，遭質疑為量身打造的脫罪理由。

最後，黃帝穎強調，高虹安貪污無罪的判決見解，不僅明顯異常，也與最高法院及各級法院既有實務嚴重背離，全案若上訴至最高法院，恐難維持貪污無罪的結果。



