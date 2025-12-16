即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判7年4月，高院二審今（16）日大逆轉，撤銷貪污罪，改判《刑法》使公務員登載不實罪6個月、得易科罰金。對此，律師林智群整理判決理由指出，高院認為相關法條不夠明確，並採信立法院回函，認定助理費屬「實質補助、彈性勻用」，再以「大水庫理論」認為無貪污犯意。林智群酸，如果按這樣來講，藍委顏寬恒也應該無罪！

新竹市長高虹安因涉在立委任內詐領助理相關費用，一審依《貪污治罪條例》判刑7年4個月，高等法院今（16）日二審判決出現重大逆轉，撤銷貪污罪部分，改依《刑法》使公務人員登載不實罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，引發各界熱議。

快新聞／顏寬恆快看！高虹安二審撤銷貪污罪 律師酸：顏也應該無罪

高等法院今日二審判決出現重大逆轉，撤銷高虹安貪污罪。（圖／民視新聞）

對此，律師林智群在臉書發文，整理並分析高等法院新聞稿所列的判決理由。林智群指出，高院首先認為《立法院組織法》第32條第1項規定不符明確性原則，曾裁定停審並聲請釋憲，但憲法法庭最後裁定不受理。

其次，承辦法官因認為相關法條不夠明確，竟自行研究後，還發函向立法院詢問適用問題。林智群質疑，法院本應是適用法律的專業機關，卻反過來詢問立法院，直呼「那問立法院、問韓國瑜要幹嘛？」

第三，高院引用立法院回函內容，認定立委公費助理經費是為補助立委問政所需、彌補財力不足，本質屬於補助費性質。第四，法院再結合過去助理費曾匯入立委個人帳戶的歷史背景，進一步認定助理費屬於「實質補助、彈性勻用」，而非專款專用。

最後，高院還引用所謂「大水庫理論」，認為高虹安實際支出金額高於被指控的不法金額，因此欠缺貪污犯意。對此，林智群諷刺表示，照此邏輯，其他涉及類似案件的政治人物是否也該一體適用，直言「如果這樣，顏寬恒也應該無罪！顏寬恒哭死！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安二審撤銷貪污罪 律師酸「顏寬恒哭死」

