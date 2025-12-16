高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了

即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領助理費，一審遭判7年4月有期徒刑，並被祭停職處分；不過，高院今（16）日上午10時則宣判，將其貪污罪撤銷，僅判其犯共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，消息一出受到各界高度關注。對此，高院判決理由也對外說明了！

針對高虹安涉貪二審判決撤銷貪污罪一事，高院審判長潘翠雪表示，檢察官及被告高虹安因《貪污治罪條例》等案件不服台北地院判決提起上訴，高院今日宣判，原判決關於高虹安、王郁文、黃惠玟及陳奐宇部分撤銷，皆被認定共同犯使公務員登載不實罪，分別被處有期徒刑6月、3月、4月、2月，且得易科罰金，除高虹安外，其他人皆獲緩刑2年。

潘翠雪說明，當初高虹安與這幾位助理說明，雖然薪水是8萬元，但其中1萬元則要提撥作為公積金，因此薪水講7萬元，但向立法院申報則是8萬元，就產生登載不符的現象，更構成《刑法》214條公務員登載不實罪的罪名。

至於不構成《貪污治罪條例》第五條第一項第二款的詐欺罪部分，潘翠雪則說，理由則是因為立法院組織法的立法嚴格，認為助理費相關立法目的與預算編列的性質，它是屬於實質補助、彈性運用，而法制上的用語是以每一位立法委員統籌數額作為單位，而編列的方式與說明都是列在委員問政業務轄下。

她再說，而助理費的酬金、加班費本質屬於立法委員補助性質，一開始是撥入立法委員的帳戶中，但是後面是因稅捐問題，才改撥入指定助理的個別帳戶，但是對於助理費與加班費，編列預算的性質與理由都沒有改變。

潘瑞雪更提到，就中央主計主管機關歷來的定義，認為助理待遇納為民意代表待遇中立委聘用助理待遇的補助，立法院函覆的回文認為，編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費的性質；基於以上理由認為高虹安等人欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財罪的故意犯意。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

