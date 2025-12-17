高虹安二審改判貪汙無罪掀各界質疑...李忠憲指面對不公不義「要選擇不投降」：現在感到的非失敗，是沒把良知交出去

日前新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費一案，先前一審被依《刑法》「利用職務機會詐取財物罪」判處7年4月有期徒刑，不過昨（16日）二審卻宣判貪污的部分無罪，改依「使公務員登載不實偽造文書罪」，判其6月有期徒刑，得易科罰金，其中高院法官的改判理由爆出諸多爭議，引發社會風波。成大電機系教授李忠憲昨發文指出，面對社會不公不義，很多人認為無力改變就選擇當犬儒、「看破就好」，或乾脆變幫兇；但世界不合理，不構成放棄正直的理由，知道不公不義存在，也知道無法全面阻止，那就選擇不讓它改寫自己是誰。

廣告 廣告

李忠憲說，有人疑惑，即便了解到一些社會上不公不義的事情，也沒辦法防止，似乎無能為力，應該要用什麼的心態面對？會抱有「我知道不公不義正在發生，但我無法阻止」的想法，他坦言，這不是冷漠，而是一種清醒之後的無力感。



李忠憲指出，要先承認一個殘酷事實：「我們都不是全能者，這不是投降，而是定位。」並指出，斯多噶學派教大家，分清楚什麼是「在我控制之內的」，什麼是「不在我控制之內的」。



李忠憲說，司法不公，社會結構、權力分配，政黨和各行各業很多被中國滲透，這些事情大多不在個人的控制範圍內。他解釋，斯多噶不是叫人們「算了」，而是不要把整個世界都扛到自己的神經系統上，不要被「必須改變世界」的幻覺壓垮。



李忠憲援引漢娜．鄂蘭的名言：「責任不等於全部的責任。」他說，鄂蘭對「邪惡」的理解很冷靜，最大的問題往往不是壞人太多，而是「不思考」的人太多，因此大家的責任不是「防止所有不義」，而是拒絕成為那個幫忙正常化不義的人。



李忠憲提到，他們長輩常常有一些人面對邪惡的勢力會說：「你沒才調，人家有錢、有勢、有能力，才有辦法這樣。」他指出，這種話看似現實，其實是在替邪惡找理由，也是在提前替自己請假，而這種心態是最不可取，拒絕附和，在自己的位置上留下記錄，這就已經是政治與道德意義上的行動。



李忠憲直言，世界不合理，但這不構成自己放棄正直的理由，知道不公不義存在，也知道自己無法全面阻止，那就選擇不讓它改寫自己是誰。他認為，這不是英雄主義，而是一種「不投降」的日常倫理。



李忠憲說，知道不公不義，卻仍能保持清醒與不麻木，本身就是代價；很多人選擇犬儒、反諷、「看破就好」，或乾脆變成幫兇，因為那樣比較不痛，「我們現在感到的不是失敗，而是沒有把良知交出去。」

(圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞網)

更多放言報導

「反紫光外傳」憶遊說立委階段...李竹芬曝：李忠憲拜訪蔡其昌驕傲喊「我們自己約的」！那晚的他已踏上不歸路、再也不回頭

分析政院「不副署」僵局可能拖到2028！李忠憲籲行政體系上調資安治理：面對藍白「靠夭」回應這句就好