高虹安二審改判貪汙無罪狂被酸！凌濤急了喊話猛勸1事

政治中心／綜合報導



新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，如今二審結果出爐，與一審依貪污罪7年4月判決不同，高院二審16日撤銷貪污罪，改判《刑法》使公務員登載不實罪6個月、得易科罰金，結果出爐掀起討論，律師林智群就開酸「如果是這樣的話顏寬恆也應該無罪啊！」，面對二審結果國民黨桃園市議員凌濤發文猛向高虹安喊話了。





高虹安貪污案二審改無罪狂遭酸！國民黨凌濤急了「猛喊話勸1事」

國民黨桃園市議員凌濤則發文力挺高虹安，重提「藍白合」，稱此結果為新竹縣市選情注入強心針。（圖／翻攝自凌濤@臉書）

廣告 廣告

國民黨桃園市議員凌濤面對高虹安二審被撤銷貪污罪，改判《刑法》使公務員登載不實罪6個月、得易科罰金的結果，於臉書發文喊出：「藍白新竹合，新竹縣市一起贏！」，重新喊話「藍白合」，並曬出一張於大罷免期間和高虹安的合照，他提到自己當時有在新竹宣講現場「開挺高虹安」，表示「替他感到相當不捨」。





高虹安貪污案二審改無罪狂遭酸！國民黨凌濤急了「猛喊話勸1事」

卓冠廷對判決表達不滿，質疑若成判例恐造成立委與地方議員間的司法落差，是否真能服眾。（圖／民視資料照）

凌濤認為高市長官司大勢底定，他認為此結果「也為在野新竹縣市的選情，注入一股強心針」，更提到新竹縣市已成為「藍白合」的主要示範區，接下來當新竹縣提名底定之後，「藍白新竹合，新竹縣市一起贏！」，不同於藍營急呼「藍白合」，民進黨沈伯洋、卓冠廷都出來表達對判決不滿，其中議員卓冠廷更表示此判決若將來變成判例，往後立委就是「神仙」，議員就是「狗」，點出地方議員若涉及助理費詐領全部被抓，但高虹安的判決卻有落差，質疑「真的能服眾嗎？」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高虹安二審改判貪汙無罪狂被酸！國民黨凌濤急了「猛喊話勸1事」

更多民視新聞報導

藍營提「貪污5萬微罪不舉、助理費除罪化」！呂捷畫重點：擊潰法治

陳佩琪遭酸1點「不比第一夫人」！揭阿北「差點沒命」內情全說了

不副署《財劃法》僅是止血非終局！他揭解套僵局「3劇本走向」

