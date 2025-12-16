高虹安二審改判貪污無罪 律師：為陳玉珍試辦助理費除罪

高虹安二審判決大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。（本刊資料照）

高虹安遭控在立委任內的貪污助理費案，去年一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，不過高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。律師黃帝穎po文，批評這回法官的判決，「簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線。」

高虹安遭指控在立委任內的貪污助理費案，高院二審判決今天出爐，貪污部分逆轉變成無罪，改依《偽造文書罪》判處6月，可易科罰金。消息曝光後，高虹安發布聲明，將依法並儘速完成復職程序，回到新竹市長的工作崗位。

針對高虹安案件二審判決大逆轉，黃帝穎於臉書po文談及此事，指高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外。「這從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。」

黃帝穎認為，法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟國民黨、民眾黨現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。他補充說道，高虹安辦公室3個主任認罪貪污，「在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線。」最後，他支持檢察官對此案上訴。

